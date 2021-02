Premiéři V4 apelovali na vakcíny a očkování

Krakov - Jako apel na Evropskou unii, aby donutila farmaceutické firmy k splnění závazků ohledně dodávek vakcín proti covidu-19, vyzněla slova předsedů vlád Česka, Maďarska, Polska a Slovenska po dnešním jednání v Krakově. "Urychlení dodávek vakcín je absolutní priorita, na které Evropská komise musí pracovat od rána do večera. Sdílím znepokojení premiérů Visegrádské skupiny (V4)," prohlásil předseda Evropské rady Charles Michel, který se summitu také zúčastnil. Na společné tiskové konferenci zazněla i slova, že na rychlosti očkování závisí i tempo zotavení středoevropských ekonomik.

Fotogalerie

"Potřebujeme vakcíny ještě v únoru a březnu, abychom se pandemie zbavili co nejdříve," zdůraznil polský hostitel schůzky Mateusz Morawiecki s tím, že přimět farmaceutické firmy ke splnění závazků bude i hlavním tématem videosummitu EU příští týden.

"Vakcína je jediné řešení, a proto mě mrzí, že Evropská unie skvěle vyjednávala a věřila, že farmaceutické firmy budou seriózní. Předplatili jsme 3,2 miliardy eur výrobcům vakcín a objednali jsme 2,3 miliardy vakcín pro 477 milionů občanů EU. Bohužel, dodávky nejenže mají zpoždění, ale dokonce slyšíme, že výrobci dokonce vyvážejí mimo EU vakcínu, i když je na území EU vyráběna. O tom jsme diskutovali. To musí skončit. Potřebujeme vakcíny, potřebujeme rychle očkovat," prohlásil český premiér Andrej Babiš.

Za důležité označil i nové koktejly protilátek, které mohou zmírnit průběh nemoci covid-19. Za hlavní ale pokládá vakcíny, které mohou zachránit životy spoluobčanů. EU se musí podle něj poučit, aby se neopakovala situace, kdy je odkázána na dovoz z mimoevropských zemí, jak tomu bylo i v případě dovozu zdravotních pomůcek hlavně z Číny již za první vlny koronaviru.

Babiš na společné tiskové konferenci poděkoval kolegům Mateuszi Morawieckému a Viktoru Orbánovi, kteří nabídli Česku pro případ potřeby kapacity nemocnic v Polsku a Maďarsku, podobně jako to dříve učinilo Bavorsko a Sasko. "Doufáme, že to zvládneme," dodal.

Maďarský premiér Viktor Orbán, jehož země jako první v EU dala zelenou k použití i vakcín z Ruska a Číny, opět vybízel, aby za dané situace šla geopolitika i politika stranou. Je podle něj jedno, zda je vakcína ze Západu a Východu, důležité je, aby fungovala. "Jen vakcíny mohou ochránit lidi," zdůraznil. "Můj názor je velice blízký Orbánovu. Ochrana zdraví a života nemůže být spojována s geopolitikou," přitakal slovenský premiér Igor Matovič, jehož vláda o použití ruské vakcíny také uvažuje.

Orbán upozornil, že premiéři jednali nejen o očkování, ale i obnově ekonomik po pandemii. "To nepůjde jen tak. Bude to vyžadovat hodně práce," zdůraznil. "Každý den přináší ztráty lidských životů i obrovské ztráty v ekonomice. Může pak trvat léta, než tyto ztráty doženeme," dodal Morawiecki s tím, že v tomto "závodu s časem a pandemií" je rychlost očkování naprosto klíčová.

Babiš vidí Visegrádskou skupinu jako ekonomický blok

Český premiér Andrej Babiš, který se dnes v Krakově účastní schůzky předsedů vlád Polska, Česka, Slovenska a Maďarska při příležitosti 30. výročí založení Visegrádské skupiny (V4), odmítl, že by tato regionální skupina vystupovala jako politický blok uvnitř Evropské unie. V4 je ekonomickým uskupením, řekl na dotaz ČTK před odletem z Prahy.

O tom, že by V4 neměla vystupovat v EU jako politický blok, psal slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok v komentáři, který v pondělí otiskl list Sme. Slovenské zájmy podle něj Bratislava lépe obhájí v unii.

"Není to politické, ale ekonomické uskupení s 67 miliony lidí v regionu, který je historicky úspěšný, má nízké zadlužení, dobrý růst hrubého domácího produktu, velice pracovité a schopné lidi," řekl Babiš s tím, že v této podobě má V4 větší význam, než dříve.

O tom podle něj svědčí i to, že po volbách do Evropského parlament nová předsedkyně nové Evropské komise nejprve zavítala do Paříže, pak do Varšavy a hned poté se setkala s českým premiérem.

"Toto uskupení je významný obchodní a ekonomický partner, například největší obchodní partner Německa. Toto ekonomické uskupení platí 50 miliard eur dividend dalším členským státům EU. Je to ekonomické uskupení, žádné politické - a nevím, kde na to pan ministr (Korčok) přišel," řekl Babiš.

"V4 vystupující v EU jako politický blok není dobrá volba. Pokud se takto budeme dlouhodobě profilovat my, začnou takto v EU uvažovat i jiní. Pokud etablujeme praxi nebo z ní uděláme přímo doktrínu, že naše evropské pozice budeme odvíjet od V4, tak budeme muset často dělat kompromisy, které nemusí být dobré pro EU jako celek a zejména pro nás samotné," napsal Korčok. Poukázal také na rozdílné názory uvnitř V4, například k rozšíření plynovodu Nord Stream, proti kterému vystupuje Bratislava a Varšava; neexistuje ani společný názor vůči Ukrajině.

Maďarský premiér Viktor Orbán naopak soudí, že země Visegrádské skupiny mají odpovědnost za ochranu Evropy před vnějšími a vnitřními útoky a před imperiálními ambicemi v zájmu budoucnosti kontinentu a zachování "nezávislosti našich vlastí a národů". Napsal to v článku, který dnes otiskl list Magyar Nemzet.

Babiš bude v Krakově se svými protějšky z Polska, Maďarska a Slovenska Mateuszem Morawieckým, Viktorem Orbánem a Igorem Matovičem a také s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem hodnotit především dosavadní spolupráci V4 a její další směřování. Premiéři mají také diskutovat o opatřeních proti šíření pandemie covidu-19 a o postupu očkování v Evropské unii, o vztazích s Ruskem či o situaci v Bělorusku. Po odpolední tiskové konferenci mají následovat debaty v krakovském kongresovém středisku o společných přeshraničních projektech v digitalizaci a o budoucnosti regionálního uskupení.