Premiéři podepsali dohodu o Turówu, Polsko zaplatí Česku 45 milionů eur

Praha - Premiéři České republiky a Polska podepsali mezistátní dohodu o řešení vlivu těžební činnosti v polském hnědouhelném dole Turów u českých hranic. Na tiskové konferenci po jednání s polským premiérem Mateuszem Morawieckým to oznámil předseda české vlády Petr Fiala (ODS). Oba premiéři se shodli a tom, že urovnání sporu povede k obnově do té doby velmi dobrých česko-polských vztahů.

Země se podle Fialy dohodly na náhradě 45 milionů eur (zhruba 1,08 miliardy korun) za škody způsobené těžbou v dole. Jde o kompromis, protože Česko původně požadovalo až 50 milionů eur a Polsko nabízelo 40 milionů eur. Částka 35 milionů eur poputuje do Libereckého kraje, deset milionů bude náležet českému státu, řekl Fiala. Smlouvy byly dnes podepsány.

Mezivládní transfer bude činit 35 milionů eur. Dalších deset milionů poskytne nadace těžební společnosti PGE, která důl provozuje, Libereckému kraji.

Další kompromis nastal v době soudního dohledu, země se dohodly na pěti letech. Praha původně chtěla desetiletý dohled, Varšava dvouletý. Podle Morawieckého nepůjde o stálý dohled, ale o případný zásah nezávislého subjektu, pokud by nastaly pochybnosti ohledně dodržování dohody.

Česko zároveň stáhne žalobu u Soudního dvora EU poté, co obdrží od Polska domluvené peníze. Mělo by to být v řádu hodin, nejpozději dnů, odpověděl na dotaz ČTK Fiala.

Polsko se podle Fialy v dohodě zavázalo mimo jiné k dostavbě podzemní stěny k zabránění odtoku podzemních vod z českého území, stavbě ochranného valu a dalším opatřením například k zlepšení ovzduší v regionu. Do dokončení těžební činnosti bude podle dohody zajišťován monitoring hlukové zátěže z dolu, kvality ovzduší, terénních pohybů a hladin podzemních vod. Bude též fungovat fond malých projektů k financování místních a regionálních projektů v oblasti životního prostředí, dodal Fiala.

Expertní organizace Frank Bold dnes uvedla, že aktuální podzemní bariéra nefunguje a voda odtéká jinudy. "Smlouva garantuje to, že podzemní stěna bude funkční. Pokud by nebyla, smlouva umožňuje to, že těžba bude muset být zastavena," reagoval Fiala.

Pro Česko je podle premiéra také důležité to, že dohodou získá přístup ke všem relevantním datům týkajícím se těžební činnosti a bude moci dříve a lépe reagovat na případné problémy. Česká republika by toho všeho nedosáhla jinou cestou než cestou dohody, míní Fiala.

Rozšíření těžby Polsko předloni povolilo bez ohledu na námitky české strany. Česko se kvůli tomu obrátilo na Soudní dvůr EU, který loni v květnu nařídil Polsku předběžným opatřením zastavit práce. Poláci to odmítli. Generální advokát Soudního dvora EU dnes dal za pravdu české žalobě.

S ohledem na sociální záležitosti i energetickou bezpečnost nebylo podle Morawieckého možné vypnout elektrárnu a důl. "Je to součást našeho energetického systému, je to více než 20.000 pracovních míst v celém regionu. Elektrárna a důl budou dál fungovat a dodávat elektrickou energii několika milionům obyvatel Dolního Slezska a nejen tam," řekl polský premiér.