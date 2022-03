Premiéři ČR, Polska a Slovinska jsou v Kyjevě, uvedl šéf polské vlády

Premiér Petr Fiala (vpravo) zveřejnil 15. března 2022 na svém twitterovém účtu fotografii ze společné cesty do Kyjeva s předsedy vlád Polska a Slovinska Mateuszem Morawieckým (druhý zleva) a Janezem Janšou (vlevo). Cesty se účastní i polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński (druhý zprava).

Premiér Petr Fiala (vpravo) zveřejnil 15. března 2022 na svém twitterovém účtu fotografii ze společné cesty do Kyjeva s předsedy vlád Polska a Slovinska Mateuszem Morawieckým (druhý zleva) a Janezem Janšou (vlevo). Cesty se účastní i polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński (druhý zprava). ČTK/Twitter Petra Fialy

Kyjev - Vlak, kterým cestují premiéři Česka, Polska a Slovinska, dojel do Kyjeva. Na twitteru a na facebooku to napsal šéf polské vlády Mateusz Morawiecki. Tito zástupci středoevropských zemí se do Kyjeva vydali proto, aby vyjádřili podporu Ukrajině čelící ruské invazi.

"Tady, ve válkou rozedraném Kyjevu, se píší dějiny. Tady svoboda svádí souboj se světem tyranie. Tady se hraje o budoucnost nás všech. Evropská unie podporuje Ukrajinu, která se může spolehnout na pomoc svých přátel - toto poselství jsme s sebou dnes přivezli do Kyjeva," napsal Morawiecki na twitteru.

Na cestu do Kyjeva se vydal Morawiecki, český premiér Petr Fiala a jejich slovinský kolega Janez Janša. Doprovází je také polský vicepremiér a de facto nejvlivnější politik v Polsku Jaroslaw Kaczyński.

Premiéři se v Kyjevě setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a premiérem Denysem Šmyhalem. Jde o první návštěvu takto vysoce postavených zahraničních činitelů na Ukrajině od začátku ruské invaze 24. února. Morawiecki na facebooku napsal, že nynější válka "je výsledkem činů krutého tyrana, který útočí na bezbranné civilisty, bombarduje města a nemocnice.... Musíme co nejrychleji zastavit tragédii, která se odehrává na východě". "Proto jsme s premiéry Fialou a Janšou v Kyjevě," doplnil.

Fiala už dříve během dneška uvedl, že cesta do Kyjeva je zorganizována po konzultacích s prezidentem Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Podle něj je o ní informováno mezinárodní společenství včetně OSN.

Podle vysoce postaveného unijního činitele Morawiecki informoval Michela a von der Leyenovou o možnosti návštěvy na okraj summitu pořádaného minulý čtvrtek a pátek ve francouzském Versailles. O dnešním termínu konání návštěvy se pak unijní špičky dozvěděly v pondělí večer. "Předseda (Michel) uznal potřebu dát Ukrajině najevo podporu a poukázal na bezpečnostní rizika takovéto cesty," sdělil novinářům zmíněný zdroj. Podle něj nejde o cestu, která by měla mandát schválený všemi lídry unijních zemí.

Mluvčí Michela ani von der Leyenové nechtěli upřesnit, zda zvažovali, že by se k cestě připojili nebo o něčem podobném přemýšlejí do budoucna.

"Evropa musí garantovat nezávislost Ukrajiny a ujistit, že je připravená pomoci při její obnově," napsal na twitteru polský premiér Morawiecki. "V tak klíčové chvíli pro celý svět je naší povinností být na místě, kde se píší dějiny," citovala polského premiéra agentura PAP. "Nejde o nás, ale o budoucnost našich dětí, které si zaslouží žít ve světě, kde nebude žádná tyranie," dodal Morawiecki.

"Jsem rád, že dnes budeme moci (prezidentu) Zelenskému a (premiéru) Šmyhalovi doručit i vzkaz od generálního tajemníka OECD Mathiase Cormanna. OECD podpoří obnovu a rekonstrukci na Ukrajině," napsal na twitteru slovinský premiér Janša. "Jsme v podpoře Ukrajiny jednotnější, než kdy dříve. Díky vaší odvaze. Díky vašim obětem. Když mluvíme o našich hodnotách, tak nyní na celém kontinentu není země, která by byla evropštější než Ukrajina," vzkázal do Kyjeva šéf slovinské vlády.