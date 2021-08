Premiéra restaurovaného filmu O slavnosti a hostech byla poctou Janu Němcovi

Karlovy Vary - Památce režiséra Jana Němce zasvětil dnešní premiéru digitálně restaurovaného filmu O slavnosti a hostech ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant. Uvedení Němcova podobenství o moci a její devastující síle dnes ve Velkém sále hotelu Thermal doprovodil i kameraman filmu Jaromír Šofr a skladatel Jan Klusák, který ve filmu také hrál.

"Nehledíc na to, že tam hraju, ten film považuji za jeden z velkých činů kinematografie, tak velkých, jako je třeba Loni v Marienbadu," řekl Klusák. "Myslím, že Jeník Němec, který to režíroval, se párkrát v životě dostal do takové zvláštní geniální nálady, takového geniálního záchvatu jako podobní božští rošťáci, jako byli Mozart nebo Rimbaud, a že se tím svým dílem dotkl absolutna," doplnil Klusák.

"Film je dochován pro budoucnost díky tomu, že po desetiletí se moji kolegové archiváři pečlivě starali o filmové materiály. To, že film lidé teď uvidí restaurovaný v kinech, je zásluhou manželů Kučerových a studia UPP, kteří se postarali o financování, respektive o to, že film se dostal do velmi dobré podoby a nyní může nastat jeho nová cesta napříč světem do všech digitálních kin," řekl Bregant.

"Ten film je mimo jiné takovým výletem do přírody. Když si lidé z města usmyslí, že výlet je něco, odkud se lze vrátit. Jak to dopadne, mnozí z vás vědí, a ti, co ne, tak budou mít o čem přemýšlet," doplnil ředitel NFA.

Film O slavnosti a hostech natočil Jan Němec po existenciálním válečném dramatu Démanty noci. Snímek je subversivním podobenstvím, ve kterém skupina přátel přichází na narozeninovou oslavu vlivného muže. Přestože bodrý hostitel všechny s úsměvem vítá, přibývající varovné signály napovídají, že průběh oslavy konající se pod slunným letním nebem nebude zcela idylický.

Zlověstné podtóny zesílí, když jeden z hostů odmítne dál předstírat lhostejnost, vyjádří vlastní názor a oslavu opustí. Tehdejší režim si studii hierarchizovaných společenských vztahů vyložil jako protisocialistickou politickou alegorii o mocenských mechanismech nastavených tak, aby odstranily jakoukoli odchylku. Poté, co se film v roce 1968 nakrátko dostal do kin, bylo další jeho promítání zakázáno.

Otevřená absurdita, v níž kritici spatřovali ozvuky Kafky, Ionesca či Bu?uela, ale rezonovala také u zahraničních diváků, a dál tak sklízela úspěchy alespoň v cizině. Na scénáři i výtvarné podobě oceňovaného snímku se výrazně podílela spisovatelka, scenáristka a výtvarnice Ester Krumbachová.