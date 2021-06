Premiéra komedie Bouře zahájila Letní shakespearovské slavnosti

Praha - Letošní ročník Letních shakespearovských slavností dnes začal v Královské zahradě Pražského hradu premiérou komedie Bouře v režii autorské dvojice Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (SKUTR). V hlavních rolích se představili David Prachař jako vévoda milánský Prospero, Josef Polášek jako šašek Trinkulo, Marek Daniel v roli sklepmistra Stefana, Eliška Křenková jako Miranda či Csongor Kassai v roli Ariela. Bouře bude v Praze na programu každý den až do 17. července a poté od 16. do 29. srpna. Slavnosti budou i v Brně, kde začnou 17. července, Ostravě (19. července) a v Bratislavě (5. července).

Pořadatelé věří tomu, že se Letní shakespearovské slavnosti odehrají v rozsahu, na který jsou diváci zvyklí, i když je budou i letos provázet zpřísněná hygienická opatření. Nyní se může akcí venku účastnit až 5000 lidí, částečně i na státní. Uvnitř budov nově může být maximálně 2000 návštěvníků, přičemž kapacita může být naplněna maximálně ze 75 procent.

"Člověk mluví k člověku, to je divadlo. To nenahradí žádný youtube ani podcast," uvedl překladatel Martin Hilský, který se tradičně ujmul úvodního slova Letních shakespearovských slavností. Hilský je nejznámějším překladatelem Shakespearova díla a znalcem života slavného dramatika. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria. V roce 2015 získal hlavní Národní cenu projektu Česká hlava za překlad kompletního díla Williama Shakespeara do češtiny.

Bouře je poslední velkou hrou Williama Shakespeara a je pokládána za jeho nejosobnější výpověď. Jsou v ní obsažena všechna základní témata jeho her a postava Prospera je vnímána jako vtělení dramatika. Prachař ve své roli vzdáleně navazuje na postavu Oberona, jehož ztvárnil ve Snu noci svatojánské. "Mám za sebou spoustu shakespearovských postav: Jaga, Coriolana, Macbetha, krále Leara či Hamleta. Většina z nich zemře, ale Prospero ne. Takže ho vnímám jako takovou optimistickou postavu," podotkl.

V inscenaci plné lásky, pletich a odpuštění se jako syn neapolského krále Ferdinand představil Zdeněk Piškula. "Chtěl jsem, aby můj Ferdinand nebyl prvoplánový hrdina, ale tak trošku ňouma, zatížený tím, že se narodil do královské rodiny a vyrůstal v upjatém dvorském prostředí. No a na ostrově pak pozná holku bez zábran a předsudků," uvedl.

V pražské premiéře se divákům 13. a 14. srpna představí slovenská inscenace největší milostné tragédie všech dob, Romeo a Júlia, ve které se v hlavních rolích představí David Hartl a Mária Schumerová. Na programu slavností nebudou chybět ani Hamlet, Zimní pohádka, Veselé paničky windsorské, Zkrocení zlé ženy nebo Mnoho povyku pro nic. Další pražskou premiérou bude 29. července komedie Sen noci svatojánské v podání Prague Shakespeare Company v režii Guye Robertse v originálním znění s českými titulky.

Stovku divadelních představení loňských Letních shakespearovských slavnosti navštívilo 62.341 diváků. Bylo to výrazně méně než předloňských téměř 100.000 návštěvníků, pořadatelé loni kvůli nemoci covid-19 akci zkrátili a nemohli připravit novou premiérovou inscenaci.