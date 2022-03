Premiér: V ČR je asi 6000 protiatomových krytů pro zhruba čtvrt milionu lidí

Praha - V Česku je podle premiéra Petra Fialy (ODS) kolem 6000 standardních protiatomových krytů, které pojmou zhruba čtvrt milionu lidí. Jako kryty by v případě potřeby mohly sloužit i podzemní prostory v budovách nebo pražské metro či Strahovský tunel. Fiala to uvedl ve Sněmovně při interpelacích. Reagoval tak na dotaz poslance SPD Vladimíra Zlínského, jak je stát připraven chránit obyvatele v případě jaderného útoku či havárie vzhledem k tomu, že ruský prezident Vladimir Putin nařídil během agrese proti Ukrajině uvést do pohotovosti ruské jaderné síly.

"Není důvod ke znepokojení, nestrašme občany, že hrozí nějaké riziko a že se budeme muset schovávat do krytu nebo něco podobného," uvedl premiér. Podle něj je Putinův výrok součástí psychologické války. "Putin to používá k tomu, aby vyděsil občany demokratických zemí," řekl Fiala. Podle něj použití jaderných zbraní je "krajně nepravděpodobné, ne-li vyloučené".

Putin v neděli nařídil uvést ruské jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti. Podle ruského prezidenta to byla reakce na "agresivní prohlášení" vedoucích představitelů členských zemí NATO na adresu Ruska a na "nelegitimní sankce", přijímané Západem po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Ta představuje největší pozemní vojenský konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Cílem Ruska je podle výroků jeho představitelů Ukrajinu denacifikovat a odzbrojit.

Ruskou invazi na Ukrajinu odsoudily nejen státy EU a NATO, ale i Valné shromáždění OSN. To ve středu přijalo poměrem hlasů 141 ku pěti rezoluci, v níž vyzývá Moskvu k okamžitému ukončení bojů a stažení vojáků z Ukrajiny. Proti bylo kromě Ruska ještě Bělorusko, které se do týden trvajícího konfliktu také zapojilo, a dále Sýrie, Eritrea a Severní Korea.

Premiér v souvislosti se zajištěním energetické bezpečnosti ČR podobně jako ve středu uvedl, že stát má aktuální zásoby ropy na zhruba 94 dní. Zásoby plynu jsou podle Fialy na více než měsíc při současné spotřebě, která by se od dubna měla v důsledku oteplování navíc snížit. "Jsme připraveni na omezení dodávek plynu, ale nemáme informace, že by takový problém nastal," řekl. K zásobám jaderného paliva ze strategických důvodů uvedl pouze to, že jsou "na dostatečně dlouhou dobu". "Nemusí se nikdo bát, že by se zastavil provoz našich jaderných elektráren," dodal.