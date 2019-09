Premiér si prohlédne pozemky pro úřednickou čtvrť - video

Pozemek v pražských Letňanech na snímku pořízeném 30. ledna 2019. Pozemek by chtěl premiér Andrej Babiš získat od Prahy a postavit na něm kanceláře pro státní úředníky.

Pozemek v pražských Letňanech na snímku pořízeném 30. ledna 2019. Pozemek by chtěl premiér Andrej Babiš získat od Prahy a postavit na něm kanceláře pro státní úředníky. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes navštíví pražské Letňany, kde by mohla v budoucnu vzniknout takzvaná vládní čtvrť. Ta by na jednom místě soustředila úředníky z několika ministerstev dosud rozmístěných po metropoli. O výstavbě velkého administrativního areálu pro úředníky mluví premiér delší dobu. Současný stav je podle něj pro stát neekonomický. ČTK bude cca od 13:45 vysílat z akce v Letňanech živý videopřenos.

Babiš si dnes odpoledne prohlédne nejprve vytipovaný pozemek v Letňanech, který je nedaleko konečné metra C. Posléze se přesune na Klíčov, kde by mohlo vzniknout multifunkční centrum. Spolu s premiérem se prohlídky zúčastní generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřina Arajmu.

ÚZSVM již dříve informoval, že by kvůli vybudování úřednické čtvrti v Letňanech přestěhoval 9773 zaměstnanců ze 70 budov. Za nájem těchto budov by ročně ušetřil 175 milionů korun a za provoz a údržbu 273 milionů korun.

Využití pozemků o rozloze více než 30 hektarů u stanice metra Letňany město řeší delší dobu. Nyní je na nich pole, v minulosti chtěl například tehdejší primátor Pavel Bém na parcelách vybudovat areál pro olympijské hry.

V polovině letošního července vláda rozhodla, že některé pozemky v Letňanech budou přesunuty do takzvaných vládních rezerv. Cílem je zabránit jejich případnému převodu do soukromého vlastnictví, což by výstavbu vládní čtvrti ohrozilo. Část pozemků předběžně vytipovaných pro výstavbu administrativního komplexu je v současné době předmětem soudních řízení, v rámci kterých restituenti požadují uspokojení svých nároků.

Plán vlády na vybudování úřednické čtvrti poblíž konečné metra C se loni na podzim setkal s odporem ze strany magistrátu. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) není vhodné budovat v metropoli úřednické ghetto. Magistrát dal ale posléze najevo, že výměnou za ústupky ze strany státu je ochoten o plánu jednat.

Hlavní město Praha mimo jiné výměnou za pozemky požaduje, aby stát investoval do stavby nové nemocnice v této lokalitě, která by nahradila zastaralý pavilonový koncept nemocnice Na Bulovce. Hřib chce v Letňanech také byty a veřejnou vybavenost, dále požaduje financování dostavby městského okruhu státem podobně, jako tomu je v Brně, a chce také získat objekt patřící sátu, kam by se mohl přestěhovat magistrát hlavního města z nákladného nájmu ve Škodově paláci. Převést chce také nemovitosti v areálu Bulovky na město.