Premiér očekává od ministra odpovídající řešení situace kolem ředitele IKEM

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) očekává, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) situaci kolem ředitele Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) MIchala Stiborka odpovídajícím způsobem vyřeší, řekl to na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Podle informací serveru Seznam Zprávy není jasné, kde vzal Stiborek desítky milionů korun na své podnikání, kdy půjčoval peníze na vysoký úrok a s vysokými pokutami. Podle ministra zdravotnictví Vlastmila Válka (TOP 09) má ředitel jednu z nejpřísnějších prověrek Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Mluvčí ministerstva Ondřej Jakob doplnil, že jde o takzvaný doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby.

Podle bývalého ředitele NBÚ Dušana Navrátila, které server cituje, je tento doklad na úrovni bezpečnostní prověrky na stupeň důvěrné. Před udělením dokladu o bezpečnostní způsobilosti podle Navrátila NBÚ standardně jen prochází evidence. Pokud v nich nenarazí na problém, tak doklad udělí a většinou už se neprověřuje nezávadnost blízkého okolí žadatele. Stiborek podle serveru na otázky ke své prověrce nereagoval.

"Nemohu se vyjadřovat k tomu, jakou má bezpečnostní prověrku pan ředitel, protože tyto informace v tuto chvíli nemám," uvedl premiér. "Věřím tomu, že pan ministr zdravotnictví vývoj situace pečlivě sleduje, nechává se informovat o pozadí celé kauzy (...) a bude tu situaci odpovídajícím způsobem řešit," dodal.

Ministerstvo zdravotnictví podle Válka, který na tiskové konferenci po jednání vlády nebyl, informace o Stiborkově byznysu prověřuje, některé podle něj nejsou přesné. V etické a morální rovině situace ministra nesmírně mrzí, nevidí ale důvod o tom přímo se Stiborkem mluvit, řekl při příchodu na jednání vlády.

Fiala byl při své návštěvě v IKEM na konci června poté, co Stiborek post v čele IKEM obhájil, svědkem vnitřních sporů. "Byl jsem i svědkem určitého neklidu, byla mi předložena petice ve prospěch jednoho z přednostů," řekl novinářům premiér. O sporech v červenci informovala i média. Přednosta kliniky transplantační chirurgie Jiří Froněk, který byl jedním ze Stiborkových protikandidátů do čela IKEM už v roce 2018, byl vedením kritizován za to, že odmítl spolupracovat na programu transplantací ledvin se Slovenskem. Další potíže v IKEM byly podle Seznam Zpráv s nakoupenými drahými srdečními pumpami, kterým před využitím skončila exspirace.

Stiborek vede IKEM od roku 2018, o rok později tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) vyžadoval, aby šéfové fakultních nemocnic měli bezpečnostní prověrku. Podle Jakoba tento doklad o bezpečnostní způsobilosti nemá žádné stupně jako prověrka k přístupu k utajovaných informacím, kde jsou označené jako "důvěrné", "tajné" nebo "přísně tajné".

V prověřování se ale podle Jakoba posuzuje i takzvaná spolehlivost. Podle zákona o utajovaných skutečnostech a bezpečnostní způsobilosti se posuzuje deset let zpětně i "skutečnost, že jsou majetkové poměry zjevně nepřiměřené řádně přiznaným příjmům fyzické osoby", případně ovlivnitelnost nebo nedůvěryhodnost.