Premiér: Nikdo nebude platit za elektřinu a plyn násobky

Praha - Současná vláda udělala pro zajištění energetické bezpečnosti ČR podle premiéra Petra Fialy (ODS) za tři měsíce více než předchozí vlády s účastí ANO za osm let. Fiala to dnes uvedl na schůzi Senátu, jejímž tématem je pomoc občanům a firmám s nárůstem cen energií. Nikdo nebude platit za elektřinu a plyn násobky toho, co platil dosud, řekl premiér k vládnímu návrhu na zastropování cen energií, které by měla Sněmovna schvalovat v pátek, Senát příští úterý.

"Za tři měsíce jsme k posílení energetické bezpečnosti naší země udělali víc než dvě vlády ANO za uplynulých osm let," prohlásil premiér. Podle něj na jaře hrozilo, že v zimě bude Česko bez plynu kvůli závislosti na jeho dodávkách z Ruska. Nyní jsou zásobníky plynu naplněny z 85 procent. "Plyn na zimu po všech těch krocích, co jsme udělali, máme zajištěný," podotkl. Čím víc se bude plynem šetřit, tím déle vydrží. "Neznamená to, že se teploty mají snižovat na absurdní stupně nebo že má doma někdo mrznout," podotkl premiér.

Vláda podle Fialy nyní chce zajistit dostupné ceny energií, proto v pondělí navrhla jejich zastropování. Náklady na topení by tak měly být zhruba stejné bez ohledu na to, jestli domácnosti vytápí elektřinou nebo plynem. "Nikdo nebude platit za elektřinu a plyn násobky toho, co platil dosud," zdůraznil premiér. Díky maximálním cenám za elektřinu rodina, která elektřinou svítí a topí, ušetří proti předpokládaným tržním cenám 111.000 korun za rok a rodina, která topí plynem, ušetří ročně zhruba 90.000 korun, řekl Fiala.

Premiér připomenul také opatření v rámci Deštníku proti drahotě a úsporného tarifu, díky kterému domácnosti letos dostanou v průměru 4000 korun, přičemž tato pomoc státu bude automaticky promítnuta do záloh na energie. Jednorázový pětitisícový příspěvek stát vyplatil na zhruba 1,2 milionu dětí, důchody se letos zvýšily v průměru o 2500 korun měsíčně, vypočítával Fiala.

Zdroje na výdaje spojené s energetickou krizí chce vláda podle svého předsedy získat kvůli zděděnému zadlužení státu také mimořádnými příjmy. Patří k nim dividendy ze státních podniků, příjmy z emisních povolenek nebo výnosy daně pro vybrané firmy, které těžily z důsledků ruské agrese na Ukrajinu. Další zadlužování země a s ní spojená inflace jsou podle Fialy hrozbami, stejně jako chybějící spolupráce opozice a aktivity proruských sil, které se snaží krizi využít k otřesení demokratického systému. "Je odpovědností demokratických politiků se tomu včas a rázně postavit," dodal Fiala.

Senátní hospodářský výbor minulý týden vyzval vládu, aby národní opatření řešení nárůstu cen energií obsahovalo variantně úplné oddělení cen plynu od elektrické energie a stanovení maximálních cen plynu určeného pro výrobu elektrické energie dodávané tzv. závěrnými zdroji, cen elektrické energie pro koncové zákazníky a zastropování marží pro obchodníky s energiemi.

Vláda v pondělí stanovila maximální ceny elektřiny a plynu. Maloodběratelé, tedy domácnosti a živnostníci zaplatí za silovou elektřinu maximálně 6000 korun včetně DPH za jednu megawatthodinu (MWh), plyn bude stát maximálně 3000 korun za MWh. Vliv na výši záloh bude mít stanovení cenového stropu již v listopadu. Za stejné ceny by měly nakupovat i samosprávy či veřejné instituce prostřednictvím státního obchodníka s energiemi.

Řada dodavatelů energií zastropovování cen elektřiny a plynu vítá

Řada dodavatelů energií zastropovování cen elektřiny a plynu vítá, jde podle nich o správné rozhodnutí Připravují se na jeho zavedení, změny jsou potřeba především v počítačových systémech. Vyplývá to z dnešních vyjádření dodavatelů pro ČTK. Mluvčí innogy Martin Chalupský uvedl, že ztráty, které budou obchodníci generovat, bude hradit stát přes operátora trhu (OTE).

"Pondělní rozhodnutí vlády je očekávané a správné. Už předem jsme si modelovali možné situace a naši experti pracují na řešeních všech jednotlivostí pro koncové zákazníky. Věříme, že vše stihneme. Jde především o nastavení našich IT systémů. V průběhu příštích dnů však musíme ještě analyzovat řadu detailů tak, abychom mohli veškeré efekty vládního rozhodnutí zákazníkům patřičně zohlednit," řekl Chalupský.

Zafixované ceny nižší než stanovený strop zůstávají podle Chalupského nadále platné. "Ty jsme garantovali a pro tyto zákazníky jsme už nakoupili v minulých letech právě za garantované ceny. Ceny, které překračují nebo překročí vládou stanovený limit, zastropujeme zákazníkům přesně podle vládního rozhodnutí," uvedl mluvčí innogy.

Zastropování cen podporuje také Pražská energetika (PRE). "Jde o opatření, které má smysl. Určitě se včas připravíme a v plném rozsahu splníme vše, co bude legislativa vyžadovat. Zatím je však obtížné vyjadřovat se k detailům. Potřebujeme počkat na konkrétní vládní nařízení, které vše metodicky upraví," řekl dnes ČTK mluvčí Karel Hanzelka.

Fixace, které jsou pod cenovým stropem, PRE dodrží. "Pokud má někdo fixovanou cenu nad cenovým stropem, dojde k jejímu odpovídajícímu snížení," uvedl Hanzelka. Pražská plynárenská se zatím nebude k opatření vyjadřovat, chce počkat na finální znění nařízení vlády a novely zákona.

Také největší česká energetická společnost ČEZ předpokládá, že odběratelům s fixovanou cenou, která je vyšší než vládou určený strop, tuto cenu sníží právě na vládou stanovenou cenu. Zákazníci, kteří nyní platí nižší cenu, ji budou platit i nadále. ČTK to dnes řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík. Dodal, že firma ale ještě musí počkat na příslušný zákon a prováděcí předpis.

Analytici: Není jasné, kde vláda vezme celou částku na zastropování cen energií Náklady na zastropování cen elektrického proudu a plynu budou vyšší, než deklarovala vláda, a není jasné, kde chce kabinet na celou částku vzít peníze. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK, s tím, že dopady zastropování budou zásadní pro rozpočet příštího roku. Dopady vyčíslil v pondělí večer ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na maximálně 130 miliard korun. Stát na náklady použije podle Stanjury mobilizované příjmy ze všech státních firem, připravovanou daň z neočekávaných zisků a příjmy z emisních povolenek. "Vzhledem k tomu, že zastropování má platit od začátku listopadu, zvýší se i letošní výdaje státního rozpočtu. Pokud na to vláda nenajde peníze někde jinde, prohloubí se schodek rozpočtu. Nebude to nic dramatického, ale v příštím roce to bude pro vývoj rozpočtu zásadní záležitost," uvedl analytik Deloitte David Marek. Pevné stropy na cenu elektřiny a plynu pro domácnosti vnášejí značnou nejistotu na výdajovou stranu státního rozpočtu, upozornil analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Nerozumí tomu, z čeho vláda vypočítala maximální objem pomoci 130 miliard Kč, když není známo, kam se pohnou tržní ceny elektřiny a plynu. Také podle něj není zřejmé, kde vláda uvedenou sumu vezme. Nevěří, že by s ní připravovaný rozpočet na rok 2023 již počítal, a výnos z daně z mimořádných zisků, který ani ještě nemá legislativní podobu, zřejmě pokryje jen menší část potřebné sumy. Nejhorším řešením by bylo si na pomoc domácnostem vypůjčit, neboť by tyto peníze dál roztáčely inflaci, poznamenal. Celkové náklady zastropování se budou pohybovat spíše kolem 200 miliard korun ročně, uvedl analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. Vláda chce tyto náklady financovat z inkasa daně z neočekávaných zisků, jež by měla vynést zhruba 60 miliard korun ročně, a dále pak z vyšší dividendy státních podniků a z výnosu z prodeje emisních povolenek. Tyto zdroje však zřejmě nebudou stačit k pokrytí celkových nákladů zastropování, takže stát jej bude muset financovat na dluh, případně najít zdroje jiné či ušetřit v rozpočtu jinde, poznamenal. "Pokud by vše skutečně dopadlo tak, jak si vláda představuje, k ohrožení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí by nedošlo. Celkové náklady po započtení mimořádných daňových výnosů by se pohybovaly ve vyšších desítkách miliard korun, a to maximálně po dobu dvou let. To je sice významný výdaj, ovšem nikoliv likvidační," řekl ČTK analytik Cyrrusu Vít Hradil. Pochybuje ale o tom, že se politici zastaví na těchto úrovních. "Jakmile jednou umožníme politikům tahem pera stanovovat náklady na energie milionům lidí, svěřujeme jim hračku, které se nebudou chtít nikdy vzdát," dodal. Další kompenzace budou pravděpodobně přicházet, doplnil analytik XTB Štěpán Hájek. Připomněl, že první rok s covidem vyšel stát na více než 240 miliard korun. Vláda by se přitom podle něj měla chovat restriktivně, aby pomohla České národní bance snížit inflaci, jelikož samotné sazby nemusí stačit. Další strukturální deficity mají negativní dopad na rating Česka, což bude v budoucnu zdražovat vládě kapitál, který by si půjčovala na finančních trzích, podotkl.

Asociace: Zastropování cen energií dodá živnostníkům alespoň částečnou jistotu

Zastropování cen energií pro maloodběratele dodá alespoň částečnou jistotu pro další fungování tuzemských živnostníků a malých podniků. Pomůže však hlavně firmám, jejichž provoz není tak zásadně energeticky náročný. Na dotaz ČTK to dnes uvedla Asociace malých a středních podniků ČR. Ta očekává podobnou podporu i pro větší firmy.

Asociace žádala zastropování cen energií už od letošního jara. Aktuální krok vlády proto uvítala. Podle předsedy představenstva asociace Josefa Jaroše to přispěje minimálně k určité míře jistoty mezi nejmenšími podnikateli a živnostníky. Ty totiž podle něho současný vývoj na trhu s energiemi a také pokračující inflace dostává řadu firem i do existenčních potíží.

"Jelikož je současné zastropování zaměřeno na maloodběratele, je zřejmé, že jde primárně o pomoc pro podnikatele, jejichž provoz není energeticky zásadně náročný," upozornil Jaroš.

Připomněl, že stejně zásadní ovšem bude finální podoba pomoci středním podnikům a průmyslu. Tu by měla vláda představit ve středu. "Zde dlouhodobě, kromě zastropování, voláme i po přímé finanční pomoci na bázi dočasného krizového rámce," řekl Jaroš. Jednání s vládou o možnosti případné podpory podle něj zatím pokračují.

Odborníci: Určený strop energií je relativně dobře zvoleným kompromisem Cenový strop energií, který v pondělí na svém mimořádném jednání určila vláda, je podle oslovených odborníků relativně dobře zvoleným kompromisem. Odráží na jedné straně potřebný sociální smír a na druhé straně náklady, které toto zastropování přinese. Jde podle nich o dosud největší vládní pomoc s energiemi, která však byla potřeba. "Strop šest korun za kilowatthodinu elektřiny a tři koruny za plyn by mělo znamenat podstatné omezení útrat domácností i malých živnostníků. V závislosti na vývoji cen to znamená nejčastěji úspory v řádu desetitisíců ročně v závislosti na spotřebě. Jedná se přibližně o poloviční ceny, než které by domácnosti platily při aktuálních spotových cenách na burze," řekl ČTK analytik XTB Jiří Tyleček. Ačkoliv Tyleček považuje konkrétní cenový strop za relativně dobře zvolený, negativně hodnotí absenci maximálního odběru elektřiny. "Protože chybí vyšší motivace k úsporám a zároveň státu by mohlo hrozit, že se cenový strop výrazně prodraží," uvedl. Opatření ale podle něj přichází pozdě, je zároveň složité se vyznat ve vládní komunikaci. "Z vládních zdrojů jsme se také v posledních měsících dozvídali, že zastropovat ceny elektřiny nelze," uvedl Tyleček. S novým opatřením souhlasí analytik ENA Jiří Gavor. "Je to netržní opatření, ale situace si to zkrátka vynutila. Vláda by byla jednou z mála v Evropě, která by takovou výraznější pomoc neposkytla," řekl ČTK Gavor. Aktuální tržní ceny podle něj již přesahují možnost domácností i průmyslu. Gavor označil stanovený strop za rozumný. Neodpovídá nízkým cenám, na které byli lidé zvyklí dosud, je ale na polovině tržních cen. Energií je podle něj nedostatek, což se odráží právě na vysokých cenách, je potřeba s nimi šetřit. Zavedením cenového stropu bude podle něj zachován sociální smír a podnikatelské aktivity. "Hodnotím to jako vyvážený kompromis,: uvedl Gavor. Podle analytika společnosti Cyrrus Víta Hradila se vláda rozhodla jít cestou jednoduchosti. "Jak už to tak ovšem s jednoduchými řešeními bývá, skýtají obrovská rizika a nezbývá než doufat, že si jich byla vláda vědoma a je na ně připravena," uvedl Hradil. Cenové stropy podle něj ze své podstaty správnou hodnotu nemají, pro domácnosti v existenční nouzi může být stále příliš vysoko, pro majetné nízko. Také Hradil kritizuje, že vláda nemotivuje k šetření s energiemi. "Absence jakýchkoliv mechanismů, které by odměňovaly úspory energií, zvyšuje riziko, že energií jednoduše nebude pro všechny dostatek," uvedl Hradil. Zavedení cenových stropů na energie se v budoucnu podle něj může stát také součástí politického, či rovnou populistického, boje. "Snadno se tak můžeme dostat do situace, kdy se budou politici před volbami trumfovat v tom, kdo strop sníží níže a prodlouží na delší období, a to bez ohledu na náklady," dodal Hradil.