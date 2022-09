Premiér: Nikdo nebude platit za elektřinu a plyn násobky toho, co platil dosud

Praha - Současná vláda udělala pro zajištění energetické bezpečnosti ČR podle premiéra Petra Fialy (ODS) za tři měsíce více než předchozí vlády s účastí ANO za osm let. Fiala to dnes uvedl na schůzi Senátu, jejímž tématem je pomoc občanům a firmám s nárůstem cen energií. Nikdo nebude platit za elektřinu a plyn násobky toho, co platil dosud, řekl premiér k vládnímu návrhu na zastropování cen energií, které má Parlament schválit do týdne.

"Za tři měsíce jsme k posílení energetické bezpečnosti naší země udělali víc než dvě vlády ANO za uplynulých osm let," prohlásil premiér. Podle něj na jaře hrozilo, že v zimě bude Česko bez plynu kvůli závislosti na jeho dodávkách z Ruska. Nyní jsou zásobníky plynu naplněny 85 procent. "Plyn na zimu po všech těch krocích, co jsme udělali, máme zajištěný," podotkl. Čím víc se bude plynem šetřit, tím déle vydrží. "Neznamená to, že se teploty mají snižovat na absurdní stupně nebo že má doma někdo mrznout," dodal premiér.

Vláda podle Fialy nyní chce zajistit dostupné ceny energií, proto v pondělí navrhla jejich zastropování. Náklady na topení by tak měly být zhruba stejné bez ohledu na to, jestli domácnosti vytápí elektřinou nebo plynem. "Nikdo nebude platit za elektřinu a plyn násobky toho, co platil dosud," dodal premiér.Hospodářský výbor minulý týden vyzval vládu, aby národní opatření řešení nárůstu cen energií obsahovalo variantně úplné oddělení cen plynu od elektrické energie a stanovení maximálních cen plynu určeného pro výrobu elektrické energie dodávané tzv. závěrnými zdroji, cen elektrické energie pro koncové zákazníky a zastropování marží pro obchodníky s energiemi.

Vláda v pondělí stanovila maximální ceny elektřiny a plynu. Maloodběratelé, tedy domácnosti a živnostníci zaplatí za silovou elektřinu maximálně 6000 korun včetně DPH za jednu megawatthodinu (MWh), plyn bude stát maximálně 3000 korun za MWh. Vliv na výši záloh bude mít stanovení cenového stropu již v listopadu. Za stejné ceny by měly nakupovat i samosprávy či veřejné instituce prostřednictvím státního obchodníka s energiemi.

Odborníci: Určený strop energií je relativně dobře zvoleným kompromisem Cenový strop energií, který v pondělí na svém mimořádném jednání určila vláda, je podle oslovených odborníků relativně dobře zvoleným kompromisem. Odráží na jedné straně potřebný sociální smír a na druhé straně náklady, které toto zastropování přinese. Jde podle nich o dosud největší vládní pomoc s energiemi, která však byla potřeba. Vláda se shodla na zavedení cenového stropu na elektřinu a plyn pro maloodběratele. Strop na silovou elektřinu bez nákladů na distribuci byl stanoven na 6000 korun za megawatthodinu (MWh). Koncový zákazník by spolu s distribucí měl za elektřinu platit zhruba 7000 až 9000 korun za MWh. U plynu by strop měl být stanoven na 3000 korun za MWh. "Strop šest korun za kilowatthodinu elektřiny a tři koruny za plyn by mělo znamenat podstatné omezení útrat domácností i malých živnostníků. V závislosti na vývoji cen to znamená nejčastěji úspory v řádu desetitisíců ročně v závislosti na spotřebě. Jedná se přibližně o poloviční ceny, než které by domácnosti platily při aktuálních spotových cenách na burze," řekl ČTK analytik XTB Jiří Tyleček. Ačkoliv Tyleček považuje konkrétní cenový strop za relativně dobře zvolený, negativně hodnotí absenci maximálního odběru elektřiny. "Protože chybí vyšší motivace k úsporám a zároveň státu by mohlo hrozit, že se cenový strop výrazně prodraží," uvedl. Opatření ale podle něj přichází pozdě, je zároveň složité se vyznat ve vládní komunikaci. "Z vládních zdrojů jsme se také v posledních měsících dozvídali, že zastropovat ceny elektřiny nelze," uvedl Tyleček. S novým opatřením souhlasí analytik ENA Jiří Gavor. "Je to netržní opatření, ale situace si to zkrátka vynutila. Vláda by byla jednou z mála v Evropě, která by takovou výraznější pomoc neposkytla," řekl ČTK Gavor. Aktuální tržní ceny podle něj již přesahují možnost domácností i průmyslu. Gavor označil stanovený strop za rozumný. Neodpovídá nízkým cenám, na které byli lidé zvyklí dosud, je ale na polovině tržních cen. Energií je podle něj nedostatek, což se odráží právě na vysokých cenách, je potřeba s nimi šetřit. Zavedením cenového stropu bude podle něj zachován sociální smír a podnikatelské aktivity. "Hodnotím to jako vyvážený kompromis,: uvedl Gavor. Podle analytika společnosti Cyrrus Víta Hradila se vláda rozhodla jít cestou jednoduchosti. "Jak už to tak ovšem s jednoduchými řešeními bývá, skýtají obrovská rizika a nezbývá než doufat, že si jich byla vláda vědoma a je na ně připravena," uvedl Hradil. Cenové stropy podle něj ze své podstaty správnou hodnotu nemají, pro domácnosti v existenční nouzi může být stále příliš vysoko, pro majetné nízko. Také Hradil kritizuje, že vláda nemotivuje k šetření s energiemi. "Absence jakýchkoliv mechanismů, které by odměňovaly úspory energií, zvyšuje riziko, že energií jednoduše nebude pro všechny dostatek," uvedl Hradil. Zavedení cenových stropů na energie se v budoucnu podle něj může stát také součástí politického, či rovnou populistického, boje. "Snadno se tak můžeme dostat do situace, kdy se budou politici před volbami trumfovat v tom, kdo strop sníží níže a prodlouží na delší období, a to bez ohledu na náklady," dodal Hradil.