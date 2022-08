Premiér navštíví MŠMT, s Balašem bude hodnotit úkoly resortu

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) dnes navštíví ministerstvo školství, kde s ministrem Vladimírem Balašem (STAN) probere mimo jiné připravované změny ve vzdělávání, aktuální výzvy a plnění programového prohlášení. Předseda vlády tak bude pokračovat v sérii bilančních návštěv resortů, které zahájil před týdnem na ministerstvu dopravy.

Ministerstvo školství se v současnosti zabývá přípravou nového školního roku, ve kterém by do českých škol měly nastoupit asi desítky tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny. Jejich přesný počet je zatím nejasný, minulý týden Balaš uvedl, že jich očekává asi polovinu z původně odhadovaných 130.000. Přesnější data by měl resort od škol dostat zřejmě na začátku září.

Tématem jednání premiéra s ministrem by mohly být i drahé energie. Balaš minulý týden řekl, že školy by na ně měly dostat podporu od státu. Peníze by podle něj měly dostat jejich zřizovatelé. Odhadoval, že přesná podoba pomoci by se mohla vyjasnit v první polovině září. Zástupci vysokých škol již řekli, že kvůli současným cenám zvažují možnost přejít v nadcházející zimě na výuku na dálku. Podle předsedy Rady vysokých škol Milana Pospíšila se jim náklady na energie v příštím roce zvednou proti loňsku z 1,5 miliardy korun asi na osm miliard.

Balaš při svém nástupu do funkce na přelomu června a července uvedl, že chce navázat na reformu vzdělávání, kterou začali připravovat už jeho předchůdci Robert Plaga (za ANO) a Petr Gazdík (STAN). Reforma počítá s modernizací výuky i úpravou přijímacích a maturitních zkoušek. Podle programového prohlášení vlády by se měl do budoucna v učivu klást důraz na občanské vzdělávání, etickou výchovu, finanční a mediální gramotnost a kritické myšlení.