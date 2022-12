Premiér Kurti: Kosovo nevyžaduje zrychlený proces na cestě do EU

Český ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek a předseda kosovské vlády Albin Kurti (na snímku) vystoupili na tiskové konferenci k tématu předání přihlášky Kosova do EU, 15. prosince 2022, Praha.

Český ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek a předseda kosovské vlády Albin Kurti (na snímku) vystoupili na tiskové konferenci k tématu předání přihlášky Kosova do EU, 15. prosince 2022, Praha. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Kosovo nevyžaduje zrychlený proces či jakékoli zkratky na cestě do Evropské unie. Chce dosáhnout pokroku v ekonomice a veškerých nezbytných reforem. Na tiskové konferenci to řekl kosovský premiér Albin Kurti, který ministru pro evropské záležitosti Mikuláši Bekovi (STAN) dnes v Praze oficiálně předal přihlášku země do EU.

Proces přijetí Kosova potrvá dlouhá léta nebo i desetiletí a bude záviset na tom, zda se balkánské zemi podaří urovnat vztahy se Srbskem, upozornili dříve pozorovatelé. Kosovo má totiž napjaté vztahy se Srbskem, na němž v roce 2008 vyhlásilo nezávislost a které kosovskou nezávislost neuznává.

Kosovo je podle Kurtiho odhodláno přihlásit se k evropským hodnotám svobody, demokracie, lidských práv a právního státu. "Chápeme, že musíme splnit spoustu úkolů na cestě do EU. Nežádáme žádné zkratky, žádný zrychlený proces," poznamenal. "Chceme se transformativně přiblížit ke členství tím, že dosáhneme pokroku v naší ekonomice a veškerých nezbytných reforem," dodal Kurti.

Podle premiéra je reálné, aby Kosovo do EU vstoupilo zhruba za devět let. Bek uvedl, že evropská budoucnost je cestou k vyřešení řady problémů v regionu, ať už ekonomických, sociálních nebo etnických. Ocenil pokrok, kterého se Kosovu podařilo dosáhnout. "Jsem rád, že tímto způsobem se také naplňuje jedna z priorit českého předsednictví. Během posledních šesti měsíců jsme věnovali velkou pozornost otázkám západního Balkánu," uvedl.

Ministr také ocenil, že návštěvníci s kosovskými pasy budou moci nejpozději od začátku roku 2024 cestovat do EU bez víz. Dohodli se na tom ve středu vyjednavači Evropského parlamentu a českého předsednictví v Radě EU. Kosovo je poslední částí západního Balkánu, která stále bezvízový režim pro cesty do EU nemá.

Formálně má Kosovo "perspektivu" přijetí do EU, zatímco status kandidátské země nyní nepřipadá v úvahu. Překážkou je i to, že Kosovo jako suverénní stát neuznává i pět členských zemí EU - Španělsko, Rumunsko, Slovensko, Řecko a Kypr. Kosovo není členem ani OSN.

"Je to menšina členských států, které neuznávají naši nezávislost," uvedl Kurti. "Věříme, že s naším oficiálním podáním přihlášky ke členství v EU můžeme apelovat na různorodost," dodal.