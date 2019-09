Premiér Johnson: Rezignovat nehodlám, brexit bude 31. října

Londýn - Britský premiér Boris Johnson dnes prohlásil, že rezignovat nehodlá a Spojené království vyvede z EU s dohodou 31. října. Informovala o tom agentura Reuters. Johnson je nyní na návštěvě Skotska, kde ho mimo jiné čeká audience a večeře u královny Alžběty II. v jejím tamním sídle Balmoral. Johnson by měl na místě přespat, uvedla jeho mluvčí.

"Pojedu do Bruselu, dostanu dohodu a zajistíme, abychom odešli 31. října," řekl Johnson. Na dotaz, zda by uvažoval o rezignaci, pokud by se jeho plán nenaplnil, premiér odpověděl: "To není hypotéza, o které jsem připraven uvažovat".

Johnson opakovaně prohlašuje, že naplní vůli voličů z referenda z roku 2016 a Británii z EU vyvede k 31. říjnu, ať už s dohodou, nebo bez ní.

Spor ohledně dohody se týká především takzvané irské pojistky, jejíž odstranění z textu britský premiér po EU žádá. Ta je součástí dohody o spořádaném britském odchodu z EU, kterou vyjednala Johnsonova předchůdkyně Theresa Mayová a kterou britský parlament opakovaně odmítl potvrdit. Unie změny v textu odmítá, nabízí jen úpravu související politické deklarace o tom, jak by měly vzájemné vztahy obou stran po brexitu vypadat.

Pojistka má podle dojednané smlouvy - v případě, že se strany nedokážou do konce následného přechodného období domluvit na jiném řešení - zabránit přísným kontrolám na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království.

Současná podoba irské pojistky by po Severním Irsku a případně po celém Spojeném království požadovala dodržování mnoha unijních pravidel, pokud by selhala právě následná jednání o nové podobě vzájemného obchodu.

Londýnský soud odmítl stížnost proti přerušení práce parlamentu

Londýnský soud dnes zamítl žádost aktivistky a podnikatelky Giny Millerové a expremiéra Johna Majora, kteří se domáhají, aby premiér Boris Johnson nemohl přerušit zasedání britského parlamentu a zkomplikovat tak poslancům zablokování brexitu bez dohody. Millerová již uvedla, že se proti rozsudku odvolá. Případem se tak bude zabývat nejvyšší britský soud 17. září. Informovala o tom televize Sky News.

Millerová, která chtěla, aby soud nucenou parlamentní přestávku prohlásil za nezákonnou a rozhodl, že Johnsonův krok byl zneužitím moci, uvedla, že ji dnešní rozsudek "velmi zklamal". "Podle nás je zcela zásadní, aby parlament zasedal. Jsme proto rádi, že nám soudci dali svolení odvolat se u nejvyššího soudu, což uděláme, a že mají pocit, že případ je dost naléhavý na to, aby se jím zabývala vyšší instance," řekla.

Johnsonova mluvčí naopak uvedla, že premiér rozhodnutí soudu uvítal. Doplnila, že rozsudku by měli věnovat pozornost ti, kteří se snaží využít soudy, aby blokovali práci vlády.

Obdobnou stížnost na ukončení aktuálního zasedání parlamentu několik týdnů před termínem odchodu země z Evropské unie soud ve skotském Edinburghu již ve středu zamítl s tím, že se jedná o politické rozhodnutí v souladu se zákonem. Vyšší skotský soud, ke kterému se neúspěšní stěžovatelé odvolali, by měl ve věci rozhodnout příští týden, uvedl jeden z předkladatelů Jolyon Maugham na twitteru.

Pokud vyšší soudní instance nerozhodnou jinak, nebude parlament několik týdnů před plánovaným odchodem země z unie zasedat, jelikož královna Alžběta II. koncem srpna přijala návrh Johnsonovy vlády, aby bylo zasedání od druhého zářijového týdne přerušeno až do 14. října. Poslanci tak budou mít minimum času na to, aby legislativní cestou vyloučili brexit bez dohody s Bruselem. Británie má unii opustit 31. října.

Pobouření způsobilo načasování parlamentní procedury, která je za normálních okolností rutinní součástí britské politické kultury. Neobvyklá je rovněž délka plánované přestávky, podle agentury Reuters v posledních letech takovéto pauzy trvaly od pěti do 20 dní. O načasování jednotlivých kroků v praxi rozhoduje vláda, ačkoli formálně potřebuje souhlas panovníka. Královna je nicméně politicky neutrálním činitelem a jedná podle doporučení premiéra.