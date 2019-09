Premiér Johnson nehodlá odstoupit, aby umožnil odklad brexitu

Manchester (Británie) - Britský premiér Boris Johnson dnes uvedl, že nehodlá odstoupit, aby umožnil další odklad brexitu a zamezil tak odchodu Británie z EU bez dohody. Johnson to řekl BBC před zahájením výroční konference vládní Konzervativní strany, která potrvá do 2. října. Podle britských médií by z ní mohl vzejít plán konzervativců na řešení patové situace ohledně brexitu.

"Zavázal jsem se vést stranu a svou zemi v obtížných časech a hodlám v tom pokračovat," odpověděl Johnson. Ohledně možných řešení přetrvávající patové situace byl dotázán, zda by rezignoval a nechal tak někoho jiného, aby požádal v EU o odklad brexitu. Ten je plánován na 31. října.

Johnson, který je premiérem od letošního července, slíbil vyvést zemi z EU, klidně i bez dohody, protože brexit schválili britští voliči před třemi lety referendu. I dnes zopakoval, že by byl "raději mrtvý v příkopu", než aby v Bruselu žádal o odklad brexitu.

Britský parlament začátkem měsíce schválil zákon, který má zamezit odchodu země z EU bez dohody. Podle něj musí premiér požádat o odklad brexitu, pokud nebude do 19. října dosaženo dohody o vystoupení z unie. Johnsonova vláda zatím nezveřejnila nové návrhy, jak řešit sporné body, zejména budoucnost hranice mezi Irskem a Severním Irskem.

K dohodě, kterou s EU vyjednala jeho předchůdkyně Theresa Mayová a kterou opakovaně odmítl britský parlamentu, dnes Johnson řekl, že nemá v úmyslu ji oživit. Uvedl také, že vidí stálou "dobrou šanci" na dohodu novou. Za potenciálně zlomovou bývá označována vrcholná schůzka EU, která se uskuteční 17. a 18. října.

Podle představitelů EU se ale šance na brexit bez dohody zvyšuje. V dohodu podle sobotního článku deníku The Guardian příliš nevěří ani hlavní vyjednavač pro brexit Michel Barnier. The Guardian napsal, že Barnier na schůzce s unijními diplomaty tento týden řekl, že "současná polarizace v Británii dále snížila šance na dohodu".

Zabránit brexitu bez dohody by mohlo podle některých hlasování o nedůvěře Johnsonově vládě. Poslanec za Skotskou národní stranu Stewart Hosie v sobotu BBC řekl, že by se takové hlasování mohlo uskutečnit už v pondělí či v úterý. Labouristé si ale podle jejich poslankyně Angely Raynerové chtějí být nejprve jistí, že takové hlasování brexitu bez dohody zabrání. "Chceme si být jistí, že brexit bez dohody je pryč ze stolu ještě předtím, než uděláme cokoli jiného," řekl dnes Raynerová BBC.

Ve snaze uskutečnit brexit tři roky od referenda a po několika odkladech Johnson na konci srpna požádal královnu Alžbětu II., aby ukončila zasedání parlamentu a nové zahájila až 14. října. Nejvyšší soud tento týden rozhodl, že vynucená přestávka je nezákonná. Johnson řekl, že verdikt respektuje, ač s ním nesouhlasí.

V rozhovoru s nedělníkem The Sunday Telegraph, který vyšel dnes, Johnson verdikt kritizoval s tím, že soudci zasáhli do politicky citlivé otázky a že důsledky tohoto rozhodnutí zhodnotí čas. "Myslím, že pokud soudci zasahují takto do politických otázek, je nejméně jeden argument pro to, aby existovala nějaká forma povinnosti se zodpovídat," uvedl britský premiér a jako příklad uvedl americký systém.