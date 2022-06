Premiér Fiala uvede do úřadu nového ministra školství Vladimíra Balaše

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) dnes dopoledne uvede do úřadu nového ministra školství Vladimíra Balaše z hnutí STAN, který od dnešního dne nahradí svého spolustraníka Petra Gazdíka. Ten se rozhodl k poslednímu červnovému dni rezignovat kvůli svým stykům s obviněným lobbistou Michalem Redlem z kauzy Dozimetr. Balaše jmenoval prezident Miloš Zeman ministrem školství ve středu. Jde o první změnu ve vládě pětikoalice v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS), a to zhruba šest a půl měsíce od jejího nástupu.

Hned po uvedení do úřadu se premiér s novým ministrem přesunou do Litomyšle na společné zasedání české vlády a Evropské komise na úvod českého předsednictví v Radě EU.

Balaš nastupuje do funkce v době, kdy ministerstvo řeší začleňování válečných uprchlíků z Ukrajiny do škol či potřebu modernizace učebních plánů. Měl by také rozhodovat, kdo povede Cermat, který zajišťuje maturitní a jednotné přijímací zkoušky. Ředitelku organizace Michaelu Kleňhovou odvolal Gazdík v květnu kvůli nespokojenosti s jejím fungováním. Nový ministr již v médiích zmínil, že má pro řízení Cermatu svůj plán. Blíže ho zatím neupřesnil.

V uplynulých dnech Balaš avizoval, že by chtěl pokračovat v reformě školství, kterou zahájil bývalý ministr za ANO Robert Plaga. Správnou cestou je podle něj posun od memorování k výuce s důrazem na dovednosti. Za krátkodobý cíl označil mimo jiné navýšení platů nepedagogických pracovníků a zvýšení kapacity středních škol.

Někteří odborníci pochybují o jeho znalostech regionálního školství. Doplnit si je mu doporučil i prezident Zeman. Balaš je odborník na ústavní a mezinárodní právo, má zkušenosti jako vysokoškolský pedagog a bývalý děkan.