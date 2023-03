Premiér Fiala: Stát musí definovat, jaké služby by měl poskytovat

Praha - Stát musí definovat, jaké služby by měl poskytovat. Měl by stanovit, jak má státní správa vypadat. Agendu je potřeba revidovat a zmodernizovat. Nutná je digitalizace. Na sjezdu Odborového svazu státních orgánů a organizací to dnes v Praze řekl premiér Petr Fiala (ODS). Poděkoval úředníkům a dalším zaměstnancům státu za jejich práci. Podle předsedy svazu Pavla Bednáře se odbory změnám nebrání. Žádají ale nejdřív analýzy dopadů.

"Pomalu nastává čas pro to, abychom provedli změny hlubší. Naše vláda a velká část občanů není spokojena s tím, jak stát funguje. Jsme si vědomi toho, že to není chyba zaměstnanců. Je to spíš strukturální chyba," uvedl premiér. Zmínil množství práce a její nastavení.

Podle předsedy vlády je potřeba významně revidovat a zmodernizovat agendu. "Stát musí definovat, jak by měl vystupovat celkově vůči občanům, jaké služby by jim chtěl poskytovat," řekl Fiala. Podle něj se směřování dlouhodobě podceňovalo a do budoucna je nutné promyslet, ve kterých oblastech by měl být stát silnější a kde by měl ustoupit do pozadí. Dodal, že potřeba je posílit vzdělávání, zdravotnictví a obranu. Nutná je digitalizace tak, aby usnadnila práci úředníkům a byla přívětivá k občanům. "Je možné, že tyto změny nebudou probíhat hladce a bez problémů od samého počátku," podotkl premiér. Poprosil odbory a jejich členy i ostatní zaměstnance o trpělivost a "určitou míru tolerance" při zavádění. "Pokud chceme dosáhnout toho, aby práce státních zaměstnanců byla prestižní, tak jediná cesta k tomu je snížit počet agend a digitalizovat," dodal předseda vlády. Podotkl, že kvalita služeb a celkový dojem z fungování státu závisí na práci státních zaměstnanců.

Podle Bednáře se odbory proti změnám nestaví. "Nikdy jsme neřekli, že se bráníme efektivitě státu, ale musí být podložená analýzou," řekl Bednář.

Nejvyšší státní tajemník Jindřich Fryč zmínil, že z úřadů odcházejí zejména mladí zaměstnanci a zaměstnankyně. Vliv to má na fungování institucí, podotkl Fryč. Podle něj řada lidí uvádí, že změny raději nenavrhují, protože se to místo pochvaly obrátí proti nim. "Bezpečná taktika je nic neměnit. Chybí prostor pro inovace a odvaha, kterou očekáváme. Vinu nelze svádět na politiky, odbornou veřejnost a média," řekl Fryč. Zdůraznil, že do státní služby je potřeba investovat, a to nejen do platů, ale i do prostředí.

Úřednické odbory sdružují 19.000 odborářů z ministerstev, finanční správy, úřadů práce, správy sociálního zabezpečení či katastrálních úřadů. Členy má svaz i mezi pracovníky soudů a státních zastupitelství, statistického úřadu, celní správy, vězeňské služby či veřejné správy. Vedení podnikových odborů i svazu si dlouhodobě stěžují na přibývání agendy, postup a podobu digitalizace, zastaralé vybavení, agresivitu klientů i nedostatečné výdělky. Předáci kritizují také politiky, podle nich někteří přispívají svými vyjádřeními k dehonestaci úřednického stavu.