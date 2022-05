Premiér Fiala se sešel s německým prezidentem Steinmeierem

Praha - Český premiér Petr Fiala se dnes odpoledne na berlínském zámku Bellevue sešel s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. Hlavními tématy jednání, jak Fiala předem avizoval, byly ruská invaze na Ukrajinu a česko-německé vztahy a spolupráce.

Fiala se na úvod schůzky podepsal v pamětní knize hostů. Po jednání s prezidentem nebyla plánována tisková konference, ale premiér chce později odpoledne na českém velvyslanectví vystoupit s komentářem pro česká média.

Vrcholem cesty je v 18:00 setkání s kancléřem Olafem Scholzem, který Fialu přijme s vojenskými poctami. Oba šéfové vlád jednání zakončí pracovní večeří.

Fiala uctil v Berlíně památku popravených československých odbojářů

Fiala dnes po příletu do Berlína uctil ve věznici Plötzensee památku obětí, které tam popravili nacisté. Do památníku ve věznici, kterou během druhé světové války využívali nacisté k zadržování a likvidaci svých odpůrců, zamířil Fiala ihned po příletu do německé metropole.

Po nástupu nacistů k moci v roce 1933 sloužila věznice Plötzensee převážně k zadržování politických odpůrců. Ti byli v zařízení od roku 1936 také popravováni gilotinou a oběšením. Do konce druhé světové války zde přišlo o život přes 2800 vězňů více než dvaceti národností. Mezi popravenými bylo 701 československých občanů, z nichž 611 za protinacistický odboj.

Podle českého Ústavu pro studium totalitních režimů byli občané bývalého Československa druhou nejpočetnější skupinou obětí popravených v Plötzensee. To podle historiků dokládá odhodlanost Čechoslováků přispět k porážce nacistů.

Mezi nejznámější české vězně patří komunistický novinář Julius Fučík, kterého nacisté v Plötzensee oběsili v září 1943. Po válce učinil československý komunistický režim z Fučíka legendu a přední postavu své ideologie. Gilotinou byl popraven Vasil Kaprálek Škrach, který působil jako osobní knihovník prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Pod gilotinou zemřela i novinářka, odbojářka a spoluvydavatelka odbojářského časopisu V boj Irena Bernášková.