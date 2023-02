Premiér Fiala se při bilanční návštěvě sejde s ministrem kultury Baxou

Ilustrační foto - Premiér Petr Fiala uvedl do funkce ministra kultury Martina Baxu (na snímku), který úřad převzal po Lubomíru Zaorálkovi, 18. prosince 2021 v Praze.

Ilustrační foto - Premiér Petr Fiala uvedl do funkce ministra kultury Martina Baxu (na snímku), který úřad převzal po Lubomíru Zaorálkovi, 18. prosince 2021 v Praze. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Premiér Petr Fiala se dnes odpoledne setká s ministrem kultury Martinem Baxou (oba ODS) při další ze série bilančních návštěv předsedy vlády na jednotlivých ministerstvech. Tématem setkání bude například plnění programového prohlášení kabinetu a zdroje financování v kultuře.

Fiala bude podle informací Úřadu vlády ČR s Baxou řešit také legislativu, kterou ministerstvo kultury připravuje, a chystané velké investiční akce. Ministerstvo kultury má v letošním legislativním plánu podle vládních materiálů třeba novelizaci legislativy v památkové péči, návrh zákona o veřejných kulturních institucích, novelu zákona o některých druzích podpory kultury nebo návrh novely zákona o knihovnách.

Investičními akcemi, které dnes premiér a ministr proberou, jsou například Památník ticha na pražském nádraží Bubny, který má připomínat deportace Židů za protektorátu, nebo Památník holokaustu Romů a Sintů. Ten vzniká na místě bývalého vepřína v Letech na Písecku, kde byl za druhé světové války romský pracovní tábor.

Projekt Památník ticha je podle posledních informací ve stadiu přípravy podkladů pro provedení stavby. Ministerstvo kultury na přestavbu schválilo 300 milionů korun. Památník holokaustu Romů a Sintů v Letech by měl být podle informací z konce ledna stavebně hotový za rok. Náklady na stavbu činí 98,6 milionu. V únoru by měl být znám ještě vítěz soutěže na podobu vnitřní a venkovní expozice památníku, což si vyžádá další investici. Muzeum romské kultury, které se o areál stará, by památník chtělo otevřít v roce 2024.