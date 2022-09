Premiér Fiala ocenil hasiče a další, kteří zasahovali v Českém Švýcarsku

Praha - Premiér Petr FIala (ODS) dnes ocenil pět desítek zástupců záchranných složek, které se podílely na hašení nedávného rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Šlo o nejrozsáhlejší lesní požár v novodobé historii Česka. Ocenění obdrželi nejen hasiči, ale i vojáci nebo policisté a také zástupci samospráv, například starosta Hřenska Zdeněk Pánek. Z rukou premiéra a za účasti mimo jiné ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) nebo ministryně obrany Jany Černochové (ODS) dostali pamětní list a pamětní špendlík ve tvaru českého lva.

Požár, který podle policie vznikl pravděpodobně v Malinovém dole, se rozhořel 24. července. Na místě se vystřídalo zhruba 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Hasiči požár uhasili po 20 dnech, na místě od začátku září zůstala jedna dobrovolná jednotka. Zhruba čtyři hasiči společně s revírníky, strážci a dalším personálem správy místo požáru pravidelně kontrolují kvůli vzniku ohnisek. Do konce srpna park hlídalo 70 dobrovolných hasičů a 40 profesionálů.

"Není bohužel v našich silách, abychom osobně vyjádřili poděkování stovkám lidí, kteří ke zdolání požáru přispěli, proto oceňujeme alespoň vybrané zástupce zasahujících složek," řekl premiér. "Byla to těžká zkouška. Zkouška, kterou v tomto rozsahu naši hasiči a další složky ještě nezažili," zdůraznil. Připomněl i význam zahraniční pomoci a zapůjčené techniky. "Myslím, že naše kvalita našeho Integrovaného záchranného systému a schopnosti vás, schopnosti těch, kteří pomáhají lidem v těch nejzávažnějších situacích je jeden z důležitých ukazatelů vyspělosti naší země," poznamenal. "Chtěl bych vás také v této souvislosti ujistit, že my vám tady jenom neděkujeme, ale že naše vláda je si vědoma toho, že potřebujete pro svou práci i přijatelné podmínky. A budeme dělat všechno pro to, abyste i v těchto složitých časech takovéto podmínky měli," ujistil.

Premiér před novináři připomněl, že vláda letos přistoupila ke zvyšování platů hasičů. Jejich tarify, stejně jako tarify příslušníků celní správy, policistů i vojáků vzrostou od ledna o deset procent. "Pokud jde o zvyšování platů, popřípadě odměny, tak na tom pracujeme neustále. My jsme i v letošním roce přistoupili ke zvýšení platů a budeme jednat dál podle možností, které máme," popsal. Připomněl, že je třeba vyčlenit dostatek peněz na obnovu techniky.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) minulý týden ve Sněmovně oznámil, že vláda poskytne hasičům a policistům na náklady související s hašením požáru v Českém Švýcarsku přes 300 milionů korun, a to včetně odměn. Z toho 100 milionů podle něj půjde přímo na odměny. Budou podle něho nutné také peněžité náhrady za poničenou techniku dobrovolných hasičů. Stát dá peníze z rozpočtové rezervy.