Premiér Fiala dorazil na pohřeb královny do Londýna

Londýn - Český premiér Petr Fiala dorazil do Londýna, kde se v pondělí zúčastní státního pohřbu královny Alžběty II. Do britské metropole kvůli této události míří stovky hlav států, ministerských předsedů a dalších významných představitelů řady zemí z celého světa. Pro zahraniční hosty dnes v podvečer pořádá král Karel III. recepci v Buckinghamském paláci. Bude na ní i šéf české vlády s manželkou. Ještě předtím má Fiala v plánu navštívit Westminsterský sál britského parlamentu, kde je vystavena rakev se zesnulou panovnicí.

Účast na pohřbu potvrdili zástupci desítek zemí, dorazí i představitelé monarchií. Před britskými pořadateli tak leží obrovský diplomatický a logistický úkol událost takových rozměrů zorganizovat. Naposledy se tolik vrcholných zahraničních představitelů na jednom místě sešlo v roce 2013 při pohřbu Nelsona Mandely v Jihoafrické republice.

Do Westminsterské katedrály se vejde asi 2200 lidí, kromě britské královské rodiny, představitelů britské vlády a Společenství a zahraničních státníků dostali pozvání například i lidé, které královna ocenila u příležitosti svého letošního 70. výročí nástupu na trůn.

Prezident Biden dorazil do Londýna na pohřeb královny

Americký prezident Joe Biden přiletěl v sobotu pozdě večer do Londýna na pondělní pohřeb královny Alžběty II. Podle britského listu The Guardian neformální jednání šéfa Bílého domu s novou britskou premiérkou Liz Trussovou, původně plánované na dnešek, bylo přesunuto na středu na okraj zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Na pondělním pohřbu nejdéle vládnoucí britské panovnice se očekává zhruba 500 hlav států a vlád a členů zahraničních panovnických rodů. Kanadský premiér Justin Trudeau, australský premiér Anthony Albanese a předsedkyně vlády Nového Zélandu Jacinda Ardernová do země již dorazili. Mezi dalšími evropskými hosty budou mimo jiné francouzský prezident Emmanuel Macron, německý prezident Frank-Walter Steinmeier, italský prezident Sergio Mattarella či irský prezident Michael D. Higgins a premiér Micheál Martin. Očekává se, že se mnoho hostů před pohřbem pokloní rakvi s královnou ve Westminsterském paláci a podepíše se do kondolenční knihy.

Hlavním bodem dnešního programu v Londýně v předvečer státního pohřbu bude slavnostní recepce, kterou v Buckinghamském paláci pro zahraniční smuteční hosty pořádá král Karel III. Pro mnoho lídrů to bude jediná příležitost ke společným rozhovorům.

Pondělní státní pohřeb královny Alžběty II. budou v přímém přenosu vysílat televizní stanice BBC, ITV a Sky a smuteční obřad bude možné sledovat mimo jiné ve zhruba 125 kinech po celé Británii. Kinematografická asociace upozornila, že kapacita některých filmových sálů je už zcela rezervována. Pohřeb bude rovněž k vidění na velkoplošných obrazovkách v mnoha parcích, na náměstích i v katedrálách.

Pozvání některých osob na pohřeb vyvolalo pozdvižení. Jde například o saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána, který je obviňován z toho, že nařídil vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu v roce 2018. Korunní princ a jeho vláda toto obvinění odmítají. Snoubenka zavražděného novináře Hatice Cengizová pozvání saúdskoarabského korunního prince na pohřeb a označila za skvrnu na památce zesnulé panovnice. Kritiku vyvolalo také pozvání čínského prezident Si Ťin-pching, jelikož čínská vláda je obviňována ze zločinů proti lidskosti. Si se však pohřbu nezúčastní, místo něj dorazí viceprezident Wang Čchi-šan.

Pozvánku na smuteční obřad neobdrželi zástupci Ruska, Běloruska, Sýrie, Barmy, Venezuely a Afghánistánu. Pouze na úrovni velvyslanců mohou být zastoupeny Írán, Severní Korea a Nikaragua.

Média původně informovala, že Biden s Trussovou se dnes neformálně setkají v Downing Street. List The Guardian ale s odkazem na zástupce obou zemí píše, že schůzka byla přesunuta na středu a lídři tedy budou jednat v New Yorku na okraj zasedání Valného shromáždění OSN. Zdroje z obou zemí tvrdí, že to má umožnit hlubší bilaterální rozhovor a že nejde o důsledek sporů. The Guardian ale v této souvislosti píše, že zatímco Biden s Trussovou sdílí názory pokud jde o tvrdý přístup k Rusku za jeho invazi na Ukrajinu či ohledně postupu proti čínské rozpínavosti, má s ní neshody týkající se Severního Irska.

Takzvaný protokol o Severním Irsku je jedním z pilířů brexitové dohody mezi Británií a EU. Upravuje mimo jiné celní kontroly zboží přepravovaného z britské pevniny do Severního Irska, což má umožnit, aby severoirská hranice s Irskou republikou zůstala otevřená. S argumentem, že protokol je pro britské podniky příliš velkou zátěží, Trussová navrhla jednostranně zrušit některé části dohody. Washington varoval, že podobné kroky "by neprospěly" obchodní dohodě mezi USA a Spojeným královstvím. Očekává se, že Biden, který je hrdý na své irské kořeny, dá najevo odhodlání bránit Velkopáteční dohodu z roku 1998, která ukončila desetiletí násilí mezi katolíky a protestanty v Severním Irsku, a vyzve Trussovou, aby pokračovala v jednání s Bruselem, píše The Guardian.