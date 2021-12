Premiér Fiala dnes uvede do úřadů dalších devět ministrů

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) dnes uvede do úřadů dalších devět ministrů. Sedm členů svého týmu uvedl do funkcí už v pátek, několik hodin poté, co koaliční kabinet tvořený Spolu a Piráty se STAN jmenoval v Lánech prezident Miloš Zeman a poté se ve Strakově akademii sešel k prvnímu zasedání. Na jmenování do vládní funkce ještě čeká budoucí ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který je kvůli nákaze covidem-19 v izolaci a neměl možnost mluvit s prezidentem. Resort zatím dočasně řídí šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Symbolické předání ministerstev se odehrává za přítomnosti už bývalých ministrů předchozího kabinetu ANO a ČSSD Andreje Babiše (ANO).

Fiala dnes doprovodí na jejich úřady ministryni obrany Janu Černochovou (ODS), šéfa české diplomacie Jana Lipavského (Piráti), ministry dopravy Martina Kupku (ODS), školství Petra Gazdíka (STAN), kultury Martina Baxu (ODS) a ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou (za KDU-ČSL). Na Úřadu vlády předá funkce třem ministrům bez portfeje - Mikuláš Bek (STAN) bude mít na starosti evropské záležitosti, Helena Langšádlová (TOP 09) vědu, výzkum a inovace a Michal Šalomoun (Piráti) vládní legislativu.

Fialova vláda bude mít po jmenování Nekuly 18 členů, z toho tři jsou ženy. Znovu se sejde 22. prosince a také mezi svátky. Řešit musí přednostně epidemii koronaviru, přípravu rozpočtu na příští rok nebo dopady zdražování.