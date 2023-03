Premiér Fiala dnes přijede do Brna poobědvat se soudci a otevřít linku na odpad

Brno - Premiér Petr Fiala (ODS) dnes přijede do Brna, aby poobědval s představiteli soudů na pracovním obědě ve vile Tugendhat při příležitosti 30 let samostatné české justice. Odpoledne se s dalšími brněnskými ministry své vlády přesune do sídla městské odpadové a energetické společnosti SAKO, která je připravena na spuštění první automatické linky v republice na třídění papíru, plastů a kovových obalů. Součástí programu bude dopoledne i debata se studenty gymnázia ve Vídeňské ulici v Brně.

Linka za 330 milionů korun umožní společnosti SAKO zvýšit kapacitu při třídění a zvýšit jeho přesnost. Dosud se na dotřiďování podíleli lidé, obvykle se jednalo o pracující vězně. Dosavadní poloautomatická linka byla už v roce 2021 na hranici kapacity při zpracování 4000 tun plastu a 6500 tun papíru za rok. Nová linka umožní ročně vytřídit 7000 plastu a 8000 tun papíru. Díky kvalitě recyklace a třídění se tak sekundárně využije větší množství odpadu z Brna i okolí, z něhož se odpady vozí. V lince bude zabudována soustava bubnových, optických a balistických strojů pro separaci železných a neželezných kovů, která umožní například sběr plechovek, víček či konzerv. Výkonný lis s kapacitou šest tun za hodinu slisuje roztříděný plast a papír do balíků k dalšímu zpracování. Součástí linky bude i drtič polystyrenu.

S Fialou se zúčastní otevření i ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který byl u zahájení stavby a instalace linky jako náměstek primátorky Markéty Vaňkové (ODS), která se má zúčastnit společně ještě s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS).