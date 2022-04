Premiér Fiala bude dnes jednat ve Varšavě s šéfem polské vlády

Varšava - Český premiér Petr Fiala se dnes ve Varšavě setká se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým. Tématem jednání bude zejména válka na Ukrajině a její dopad na Evropskou unii. Šéfové vlád také prodiskutují kroky, které oba státy v tomto kontextu učinily, uvedl úřad české vlády.

Fiala při čtvrtečních interpelacích uvedl, že bude přesvědčovat polského premiéra, aby Polsko neomezovalo dodávky černého uhlí do Česka.

Na pořadu rozhovorů má být také energetická bezpečnost, bilaterální spolupráce a přípravy českého předsednictví v EU. Diskuze se zaměří i na další geopolitická témata spojená s ruskou agresí, konkrétně na rozšiřování EU o země západního Balkánu a Východního partnerství a na posílení obranné spolupráce východního křídla NATO a EU, dodal úřad vlády.

Polsko je zemí, kam po ruské agresi na Ukrajinu zamířil největší počet uprchlíků, často žen a dětí. Země aktivně pomáhá Kyjevu nejen humanitárně, ale také dodávkami zbraní. Morawiecki a Fiala byli spolu se slovinským premiérem Janezem Janšou prvními šéfy vlád, kteří ještě za trvání bojů v blízkosti města ukrajinskou metropoli navštívili.

Varšava od středy čelí nové situaci poté, co ruský plynárenský gigant Gazprom oznámil, že do Polska a také do Bulharska přestává dodávat plyn. Země odmítly začít využívat Moskvou vytvořený mechanismus plateb za tuto energetickou surovinu.