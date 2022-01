Premiér Fiala a ministr Válek dnes navštíví jižní Moravu - ŽIVĚ

Ilustrační foto - Premiér Petr Fiala uvedl do funkce ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který úřad převzal po Adamu Vojtěchovi, 17. prosince 2021 v Praze.

Ilustrační foto - Premiér Petr Fiala uvedl do funkce ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který úřad převzal po Adamu Vojtěchovi, 17. prosince 2021 v Praze. ČTK/Deml Ondřej

Brno - Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes navštíví jižní Moravu. Premiér zavítá do Uherskohradišťské nemocnice, kde bude jednat s vedením, a poté společně s ministrem zdravotnictví otevřou Centrum zobrazovacích metod v zařízení SurGal Clinic a navštíví Fakultní nemocnici Brno.

Návštěva Uherskohradišťské nemocnice a jednání s vedením nemocnice je v plánu od 9:30. Návštěva brněnské SurGal Clinic v Černých Polích a následné otevření Centra zobrazovacích metod se uskuteční od 11:45. Premiér a ministr se poté přesunou do Bohunic do Fakultní nemocnice Brno. Návštěva a jednání s vedením nemocnice je v plánu od 13:15, od 13:45 následuje prohlídka oddělení intenzivní péče a ARO kliniky. Ve 14:15 by se měla uskutečnit tisková konference.

Fialu čeká i první zahraniční cesta v roli předsedy vlády. V úterý zamíří na Slovensko, které už se stalo tradiční zemí pro první zahraniční cesty českých premiérů. V Bratislavě se setká s premiérem Eduardem Hegerem. Jejich jednání by se mělo týkat bilaterální spolupráce, ale i regionálních a evropských otázek. Fialu přijmou i prezidentka Zuzana Čaputová a předseda slovenského parlamentu Boris Kollár.