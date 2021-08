Premiér dle Zemana zastavil odposlech lidí z Hradu, Babiš to popírá

Praha - Šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka podle prezidenta Miloše Zemana nařídil před několika lety odposlechy lidí z prezidentova nejbližšího okolí. Premiér Andrej Babiš (ANO) pak podle Zemana na prezidentovu žádost odposlechy zastavil, řekl dnes Zeman serveru Blesk.cz. Babiš to ale popřel. Premiér ČTK sdělil, že odposlechy zastavovat nemůže.

Prezident Zeman Blesku řekl, že se v minulosti dozvěděl, že BIS odposlouchává lidi v jeho okolí. Nejedná se podle něj jen o ekonomického poradce Martina Nejedlého, jak dnes informoval server Neovlivní.cz. Podle Zemana je Nejedlý spíš okrajovým jménem. Protože Zeman nemá mobilní ani pevný telefon, týkají se odposlechy i jeho, řekl.

"Před několika lety mě jeden vysoký důstojník BIS informoval, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí, a tedy i mě," řekl Zeman. Dodal, že kvůli záležitosti kontaktoval premiéra Andreje Babiše (ANO), který mu posléze sdělil, že odposlechy zastavil. "Ale nebyla to pravda, z útrob BIS jsem se dozvěděl, že odposlechy pokračují," uvedl Zeman. Doplnil, že věc do voleb nechtěl zveřejňovat za podmínky, že po 15. srpnu by Koudelka nepokračoval v čele BIS. Kabinet ho ale vedením kontrarozvědky pověřil do jmenování nového šéfa.

Babiš: Vláda a premiér nemohou zastavovat odposlechy

Vláda ani premiér nemají žádnou kompetenci k povolování a zastavování odposlechů, sdělil dnes ČTK premiér Babiš. Uvedl také, že nemá informace o tom, koho BIS odposlouchává. Zásadně odmítl, že by se kdykoliv zajímal, koho se odposlechy týkají.

"Vláda ani já jako premiér nemáme žádnou kompetenci pro povolování a zastavování odposlechů. A samozřejmě, že nemám ani žádné informace o tom, koho BIS nebo policie odposlouchávají. Pokud mi je známo, tak všechny odposlechy povoluje soud. Zásadně odmítám to, že bych se kdykoliv zajímal o to, koho naše služby odposlouchávají," napsal ČTK Babiš. Zeman na to ještě v rozhovoru pro Blesk reagoval a řekl, že premiér možná takovou pravomoc nemá, ale za přítomnosti kancléře Vratislava Mynáře hlavě státu sdělil, že odposlechy zastavil. "Já se neptám po pravomoci, já pouze citoval jeho vyjádření," uvedl Zeman. Babiše podle svých slov neinformoval o žádných dalších jménech odposlouchávaných. "Já ho informoval o těch jménech, které mě obklopují," řekl. BIS tento týden uvedla, že vždy postupuje striktně podle zákona. "Veškeré použití zpravodajské techniky podléhá souhlasu předsedy senátu vrchního soudu v Praze," sdělil v úterý ČTK mluvčí BIS Ladislav Šticha. Zeman vybídl novináře, aby se předsedy soudního senátu zeptali, zda skutečně takový souhlas udělil. "Já o tom mám své pochybnosti. Pokud ho neudělil, pak ty odposlechy jsou nelegální," řekl. BIS dnes oznámila, že nebude komentovat Zemanova tvrzení o odposleších. Rozvědka uvedla na twitteru, že postupuje vždy podle zákona. "Pokud má kdokoliv pochybnosti o činnosti BIS, může se obrátit na stálou komisi pro kontrolu činnost BIS," doplnila. Zeman ale v reakci na to prohlásil, že nedůvěřuje žádné parlamentní komisi. Bělobrádek chce kvůli kauze Zemanových odposlechů svolat komisi k BIS Předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) chce kvůli tvrzením prezidenta Zemana o odposleších svolat komisi ještě v srpnu, sdělil ČTK. Komise by měla věc prověřit i podle mínění poslance SPD Jaroslava Foldyny. Poslankyni Janu Černochovou (ODS) nepřekvapilo, že v hledáčku BIS jsou lidé z okolí prezidenta, kteří nemají bezpečnostní prověrku. Foldyna s Černochovou to uvedli v diskusním pořadu Partie televize CNN Prima News. "Obvinění je závažné, hledám ještě prázdninový termín ke svolání schůze Stále komise pro kontrolu činnosti BIS," napsal Bělobrádek. BIS uvedla, že postupuje vždy podle zákona, konkrétní Zemanovy výroky komentovat nebude. Podle zákona o BIS smí kontrarozvědka zpravodajskou techniku včetně odposlechů použít po předchozím písemném povolení předsedy senátu vrchního soudu. Povolení smí dostat jen za předpokladu, že by odhalování nebo dokumentování činností, kvůli kterým chce BIS odposlechy použít, bylo jiným způsobem neúčinné, podstatně ztížené nebo nemožné. Použití zpravodajské techniky nesmí podle předpisu překročit rozsah povolení soudce a nesmí zasahovat do práv a svobod občanů nad nezbytně nutnou míru.