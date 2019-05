Varšava - Premiér Andrej Babiš se dnes v polském hlavním městě zúčastní slavnostní schůzky představitelů zemí, které během posledních 15 lety vstoupily do Evropské unie. Několikahodinové setkání se koná na Královském zámku ve Varšavě. Podle šéfa polské diplomacie Jacka Czaputowicze jsou očekáváni představitelé celkem 13 zemí, vesměs šéfové vlád, jakož i místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen.

Podle informací úřadu české vlády se premiér Babiš během návštěvy Varšavy setká s předsedou polské vlády Mateuszem Morawieckým, se kterým bude hovořit zejména o zkušenostech z členství v Evropské unii.

Na 1. května 2004 se uskutečnilo zatím největší rozšíření EU. Spolu s Českou republikou přistoupilo do unie dalších devět států, a to Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Později do unie vstoupilo rovněž Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko.

Schůzka ve Varšavě má být podle šéfa polské diplomacie věnována nejen zkušenostem a úspěchům členství, ale i debatě středoevropských vůdců o výzvách, před kterými EU stojí, a o případné společné vizi přeměn unie.

A to jen pár dnů před neformálním summitem EU v rumunském Sibiu, který má probírat výsledky Evropské komise vedené Jeanem-Claudem Junckerem a strategické plány EU na příští léta.

"EU se musí vrátit ke svým kořenům jako společenství národů, které jsou silné, svobodné a rovnoprávné," zdůraznil premiér Morawiecki v článku, zveřejněném v předvečer varšavského setkání na serveru Politico. Polská vize obnovy unie po květnových volbách do Evropského parlamentu podle Morawieckého počítá s bojem s nerovnostmi, zaváděním inovací ve větší míře, potíráním monopolů a hospodářského protekcionalismu i se zvyšováním výdajů na ochranu hranic.

Morawiecki také vyčetl Bruselu, že s některými členskými státy zachází lépe než s jinými, a jako nepřípustnou odmítl kritiku na adresu vnitřní situace v členských států; Brusel prý nechápe situaci ve středoevropských zemích.

Polská vláda čelí kritice Evropské komise zejména za snahu ovládnout nezávislé soudy.