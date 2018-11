Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes mluvil ve Sněmovně asi hodinu a půl s poslanci ČSSD. Odpoledne avizoval, že klub koaličního partnera je připraven navštívit. Poslancům ČSSD Babiš vysvětloval informace o údajném únosu svého syna. Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka ČTK řekl, že otázky byly "na tělo" a premiér odpovídal do detailů a konkrétně. O odchodu z vlády se podle něho nemluvilo. Poslanec Jan Birke (ČSSD) novinářům řekl, že debata byla rozumná a košatá, ale je teprve v poločase. Podle poslance Petra Dolínka (ČSSD) nyní není předmětem jednání, zda bude ČSSD ve vládě.

"Nebavili jsme se vůbec o nějakém odchodu z vlády, o tom, zda podpoříme nedůvěru, nebo jestli dáme demisi, o tom nebyla vůbec řeč," uvedl ve shodě s Dolínkem také Chvojka. Předseda klubu připomněl, že jednání budou pokračovat i ve čtvrtek. "Nebereme dneska nic za ukončené," dodal.

Babiš dorazil na schůzi klubu ČSSD v Poslanecké sněmovně kolem 17:00 poté, co skončilo koaliční jednání o minimální mzdě na úřadu vlády. Doprovodil ho tam místopředseda vlády a předseda ČSSD Jan Hamáček. Na klubu strávil premiér zhruba hodinu a půl.

Birke řekl, že jednání budou pokračovat. "Dnes proběhlo na klubu. Byla to velmi otevřená debata, košatá a rozumná. Bude probíhat i nadále, kdy pan předseda Hamáček má setkání s panem prezidentem," připomněl Birke, že Hamáček by měl ve čtvrtek jednat znovu s Babišem i prezidentem Milošem Zemanem.

Ohledně jednání nechtěl místopředseda klubu ČSSD jít do podrobností. "Bylo to naprosto bez problémů. Padaly otázky a on (Babiš) naprosto bez problémů odpovídal," uvedl. Birke zdůraznil, že šlo o citlivé téma Babišovy rodiny. Odkázal na Hamáčka, který však podle ČSSD vyjádření chystá až ve čtvrtek.

Dolínek dodal, že Babiš sdělil, co potřeboval sdělit. "Teď je důležité, aby byl schopen všechna fakta říct lidem, tak jak on to uzná za vhodné. Čím víc jich řekne, tím budu raději," uvedl. Otázka setrvání ve vládě v současnosti není předmětem jednání, dodal.

Opozice vyzvala v úterý Babiše na základě reportáže Seznam Zprávy k odstoupení z funkce premiéra. Dnes shromáždila podpisy pro svolání mimořádné schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě. ČSSD zvažuje podle staršího Hamáčkova vyjádření různé varianty, žádné dopředu nechtěla vylučovat.