Premiér Babiš letos zůstane v úřadu i o vládních prázdninách

Praha - Dva týdny dovolené mají před sebou ministři vlády hnutí ANO a sociální demokracie. Oproti minulým letům budou vládní prázdniny kratší a premiér Andrej Babiš (ANO) neopustí úřadovnu, kvůli rekonstrukci zahrady Strakovy akademie letos v Hrzánském paláci. Příští týden například plánuje rozetnout spekulace o tom, kdo povede Bezpečnostní informační službu po skončení mandátu nynějšího šéfa zpravodajců Michala Koudelky.

Vzhledem k termínu sněmovních voleb na počátku října se už v uplynulých týdnech ministři obou vládních stran i premiér soustředili vedle svých resortů na volební kampaň. Té se zřejmě budou věnovat, stejně jako opozice, i nadále. V pátek pak budou muset zástupci vlády na zasedání Sněmovny, která před svým rozpuštěním finišuje s některými návrhy.

Oproti předchozím letům volby a také čekání na výhled růstu české ekonomiky posunou i vyjednávání o rozpočtu na příští rok. Ministryně Alena Schillerová (za ANO) s návrhem čeká na druhou polovinu srpna. Loni za ní chodili o svých kapitolách ministři vyjednávat dříve. I kvůli tomu Schillerová zůstávala v Praze a současně jako vicepremiérka zastupovala Babiše na úřadu vlády. Letos není jasné, kdo po volbách dopracování návrhu na hospodaření státu v příštím roce převezme.

Babiš plánoval počátkem srpna vyjet s podnikateli na obchodní misi do Vietnamu a Jižní Koreji, cestu ale vzdal kvůli protikoronavirovým opatřením ve Vietnamu. Proč letos nevyrazí s rodinou na dovolenou do zahraničí, zdůvodnil obavami z kritiky, kterou loni opozice nešetřila, když odjel na Krétu. Podle opozice se choval papalášsky, když při koronavirové krizi odletěl, zatímco občany vyzýval, ať tráví dovolenou v Česku. Babiš to vysvětloval tím, že pobyt měl již zaplacený.