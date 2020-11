Premiér Babiš je ohledně vývoje covidu v ČR ještě skeptický

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) je ohledně údajů, které reflektují vývoj šíření epidemie koronaviru v Česku, ještě skeptický. "Nebyl bych tak natěšený, že jsme to už zvládli," řekl dnes novinářům na Národní třídě, kam přišel vzpomenout na listopadové události roku 1989. Domnívá se ale, že Česko pandemii zvládne. Podle něj se na středeční návrat prvňáků a druháků do základních škol měl udělat "nějakým způsobem projekt." Velkým problémem, který je podle něj potřeba vyřešit, je také karanténa zaměstnanců ve firmách.

Babiš je k číslům skeptický proto, že pozitivita je vysoká a nakažený je velký počet lidí nad 65 let. "Stále jsme nedořešili zaměstnance, kteří mají obavu, že když půjdou do karantény, dostanou jen 60 procent mzdy. Apeloval jsem na kolegy, abychom se zamysleli, jak to vyřešit, protože je to velký problém," řekl premiér. Některé firmy tento problém podle něj moc neřeší.

Podle Babiše také vláda měla "nějakým způsobem udělat projekt" na středeční návrat prvňáků a druháků do základních škol. Babiš se ale domnívá, že Česko pandemii zvládne. "Musíme se teď hlavně semknout, protože je důležité, abychom to zvládli před Vánoci, aby se děti vrátily do škol, to je teď důležité," shrnul.

V Česku v posledních týdnech roste počet prokázaných nákaz koronavirem mírněji, než tomu bylo v říjnu. Například v pondělí přibylo 5406 nakažených, zatímco před týdnem v pondělí to bylo 6048, před dvěma týdny 9240 a před třemi týdny 10.273. Počet nakažených, kteří potřebovali hospitalizaci, poslední týden zvolna klesá. Začátkem listopadu bylo ale hospitalizováno i více než 8200 lidí s covidem.

Vláda kvůli epidemii vyhlásila od 5. října nouzový stav, který zatím trvá do 20. listopadu. Vláda ale bude Sněmovnu žádat o prodloužení o dalších 30 dnů do 20. prosince. V Česku je nyní podle ministerstva zdravotnictví rizikové skóre na hodnotě 70 ze 100, což odpovídá čtvrtému stupni opatření. Nyní platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň. Přesun do čtvrtého stupně by znamenal třeba otevření základních škol pro všechny děti z prvního stupně či posunutí zákazu vycházení. Bude o tom ale rozhodovat vláda.