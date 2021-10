Premiér Babiš dnes vystoupí s projevem ke státnímu svátku - ŽIVĚ

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes večer vystoupí s projevem, jeho tématem bude dnešní státní svátek připomínající výročí vzniku samostatného Československa. ČTK to dnes řekl mluvčí vlády Vladimír Vořechovský. Několikaminutový projev nabídnou ve 20:15 veřejnoprávní média i soukromé televize nebo servery. Oslavy vzniku republiky se každoročně pojí především s projevem prezidenta republiky, který tradičně vystupuje večer ve Vladislavském sále na Pražském hradě při předávání státních vyznamenání. Letošní ceremoniál byl ale odložen kvůli hospitalizaci prezidenta Miloše Zemana.

Babiš dnes novinářům řekl, že projev ke státnímu svátku s prezidentskou kanceláří nekonzultoval. "Je to krátký projev, považoval jsem to za vhodné," uvedl. K prezidentově zdravotnímu stavu poznamenal, že je v kontaktu s Miroslavem Zavoralem, ředitelem pražské Ústřední vojenské nemocnice, kde prezident je. "Já s ním (s ředitelem ÚVN) pravidelně mluvím. Čekám, že pan prezident bude přeložen na normální pokoj a potom budu mít příležitost ho navštívit," uvedl premiér po pietním aktu na pražském Vítkově k výročí vzniku samostatného Československa. Dodal ale, že konkrétnější informace o prezidentově zdravotním stavu nemá. Zopakoval, že do listopadové ustavující schůze Sněmovny a momentu, kdy bude muset nynější vláda podat demisi, není nutné, aby prezident činil nějaký ústavní krok. "Zbytečně se řeší zdravotní stav pana prezidenta, protože zkrátka není teď na řadě, nic se nezdržuje," řekl.

Zeman je hospitalizován na klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny ÚVN, kam ho sanitka ho do nemocnice převezla v neděli 10. října ze zámku v Lánech. Podle prezidentova ošetřujícího lékaře a ředitele ÚVN Zavorala jsou důvodem hospitalizace komplikace provázející Zemanovo chronické onemocnění. Pražský hrad před převozem prezidenta do nemocnice opakovaně odmítal tvrzení, že Zeman má vážné zdravotní potíže. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) týden po hospitalizaci na základě informací z ÚVN oznámil, že Zeman nyní ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Politici proto začali řešit možný přesun pravomocí hlavy státu na premiéra a předsedu Sněmovny podle článku 66 ústavy. Předtím si chtějí vyžádat další aktuální zprávu lékařů o Zemanově schopnosti vykonávat úřad. ÚVN v minulých dnech oznámila vznik multioborového konzilia, které prezidentův stav také posoudí.