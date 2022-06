Premiér: Armádní centrum u letiště v Mošnově nebude základnou cizích vojáků

Praha - Chystané armádní logistické centrum u letiště v Mošnově na Novojičínsku nebude podle premiéra Petra Fialy (ODS) ani bojovým útvarem, ani základnou zahraničních vojáků. Nemá smysl kvůli tomu vyhlašovat referendum, uvedl dnes ve Sněmovně předseda vlády. Reagoval tak na dotaz poslance SPD Jana Síly, podle něhož jsou moravskoslezští občané záměrem znepokojeni.

"My nic takového neplánujeme. Je to logistické centrum armády ČR a tak to také zůstane," uvedl premiér k Sílovým obavám, zda se centrum nezmění například na základnu NATO nebo amerických vojáků. Fiala připomenul, že pobyt zahraničních vojáků na českém území je pod kontrolou Sněmovny.

Ministerský předseda zopakoval, že tento měsíc má být podepsáno memorandum se zástupci Moravskoslezského kraje, které umožní bezúplatný převod pozemků poblíž letiště. Souhlas s dokumentem musí ještě předtím vyslovit výkonné orgány kraje, následně začnou přípravné a projektové práce. Samotná výstavba centra by měla začít v roce 2024. Projekt centra je podle premiéra dokladem toho, že to ČR myslí vážně se zvyšováním své obranyschopnosti a výdajů na obranu.

Zástupci kraje včetně hejtmana a poslance ANO Ivo Vondráka mají na vybudování centra zájem, uvedl Fiala. Projekt centra, které bude napojeno na leteckou, železniční i silniční infrastrukturu, totiž bude znamenat stovky nových kvalifikovaných míst, podotkl premiér. "Nevidím moc smysl vypisovat referendum ve věcech, které se týkají bezpečnosti a obrany," řekl Fiala na poslancův dotaz týkající se případného plebiscitu.

Záměrem Armády ČR je podle ministerstva obrany využít pro potřeby centra část sil a prostředků praporu podpory nasaditelných sil v Rakovníku o velikosti roty, tedy zhruba 300 osob. Část bude zajištěna náborem a vzniknou nová pracovní místa i pro civilní zaměstnance," uvedlo již dříve ministerstvo.