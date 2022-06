Premiér a ministr školství odpovídali u příležitosti Dne dětí na dotazy žáků

Praha- Na závislost Česka na ruském plynu či kapacity škol pro žáky z Ukrajiny se dnes ptali žáci Základní školy Solidarita zástupců vlády na zvláštní tiskové konferenci u příležitosti Dne dětí. Zhruba hodinu času si pro ně vyhradili premiér Petra Fiala (ODS), ministr školství Petr Gazdík (STAN), ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Politici děti v Hrzánském paláci ujistili, že Česko stojí na straně Ruskem napadené Ukrajiny a je připravené jí i jejím občanům dál pomáhat.

Zhruba 30 žáků, mezi kterými byli i Ukrajinci, přivítal premiér slovy, že je to jeho první tisková konference s dětmi. Se Šimáčkovou Laurenčíkovou poděkovali za to, jak děti překonaly uplynulé dva roky s omezeními proti epidemii covidu-19 a že nyní po napadení Ukrajiny Ruskem pomáhají Ukrajincům. "Solidarita a soudržnost našich občanů a škol ukázaly, že jsme vyspělým demografickým národem," doplnil Gazdík. Češtinu překládal tlumočník do ukrajinštiny, aby všemu rozuměli i ukrajinští žáci.

V ukrajinštině se na ukrajinské děti obrátil velvyslanec Perebyjnis. I on zdůraznil, jak Česko Ukrajině pomáhá. "Milé ukrajinské děti, osud vás přivedl do ČR, ale můžete se tu cítit skoro jako doma, protože tady všude vidíte ukrajinské vlajky," uvedl. Požádal své krajany, aby za to byli vděční. Zároveň je ale také vyzval, aby nezapomněli, že jsou Ukrajinci. "Čerpejte své poznatky z toho, jak funguje Evropská unie a evropská mentalita, aby jste toho jednou mohli zužitkovat. Věřte tomu, že my určitě vyhrajeme!" řekl.

Zájem o dotazy mezi dětmi byl zpočátku ostýchavý, ale postupně narostl tak, že se ke slovu nedostaly ani všechny přihlášené. Než museli premiér s ministrem odjet na jednání vlády, stihlo otázky položit šest dětí. Například jednu z šesťaček zajímalo, co bude s ukrajinskými dětmi, které se nedostanou v Česku do škol. Ministr Gazdík připustil, že třeba v Praze to pro některé může být obtížné, vláda podle něj ale připravuje opatření tak, aby se ve školách našlo místo pro každého. Na dotaz další dívky, jak se plánují pro Ukrajince letní tábory, řekl, že jejich organizátory podpoří ministerstvo školství dotacemi.

Padla rovněž otázka, co by se stalo, kdyby Rusko Česku vypnulo dovoz plynu. Premiér řekl, že by to bylo pro ČR těžké, ale vláda podle něj dělá vše pro to, aby se země závislosti na ruském plynu zbavila a měla dost plynu v zásobě. "Válka je hrozná věc a ČR bude dělat vše pro to, aby ruský prezident Vladimír Putin na Ukrajině nevyhrál," odpověděl Fiala ukrajinskému chlapci, který se ptal na jeho postoj k situaci na Ukrajině.

Zazněla i jednoduchá otázka "jak se máte?", česky ji položila jedna z ukrajinských dívek. Další ukrajinský žák pak chtěl vědět, jaká je dlouhodobá vize české vlády v pomoci Ukrajině. Na to mu premiér řekl, že se o tom ČR radí i s dalšími zeměmi EU.