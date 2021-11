Přeložka ropovodu Družba u Církvice bude od víkendu připravena na běžný provoz

Církvice (Kutnohorsko) - Přeložka ropovodu Družba u Církvice na Kutnohorsku je téměř hotová, v pátek se nový úsek začne plnit ropou a od víkendu bude ropovod připravený na běžný provoz. Kvůli akci musela být zhruba na týden přerušena dodávka ropy z Ruska. Práce se stihnou včas a nebude nutné použít nouzové zásoby ropy od Správy státních hmotných rezerv (SSHR), řekl novinářům provozně-technický ředitel společnosti Mero Zdeněk Dundr.

Podle Dundra se ropovody překládají, ale jde většinou o kratší úseky. V případě přeložky u Církvice šlo podle něj o ojedinělou a náročnou akci. Změnu trasy ropovodu si vyžádala stavba obchvatu Církvice, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Původní potrubí je více než 50 let staré a nebylo projektováno tak, aby ho mohla zatížit nová komunikace. Ropovod musí vést mimo silnici nebo ji může maximálně kolmo křížit. Podle Dundra bylo zapotřebí přeložit dva úseky dlouhé 260 a 130 metrů a jednu část ropovodu zpevnit.

Budování přeložek si vyžádalo týdenní odstávku. Ropa z Ruska přestala ropovodem proudit minulý týden v pátek a v sobotu ráno začalo vytlačování více než 4000 metrů krychlových ropy do centrálního tankoviště. Nyní je již nové potrubí napojené, ve čtvrtek jsou plánovány dokončovací práce a v pátek začne zpětné zaplavování nového úseku z tankoviště. Od víkendu bude ropovod podle Dundra již připravený na běžný provoz. "Naplánováno je, že se začne čerpat v pondělí ráno," dodal.

Podle předsedy SSHR Pavla Švagra bylo důležité, aby během odstávky nemusela zastavit provoz litvínovská rafinérie, protože by to mělo nepříjemné ekonomické důsledky. Rafinérie nyní přerušení dodávky pokrývá ze zásob. Pokud by se práce zdržely, byla pro ni správa hmotných rezerv připravena uvolnit nouzové zásoby ropy. To ale nakonec nebude nutné.

Podle Dundra šlo o náročnou akci, které předcházely více než dvouleté přípravy. "Za posledních deset let nepamatuji, že bychom takovou přeložku ve spolupráci s Merem, ŘSD nebo jinými státními investory organizovali," uvedl Švagr. Podle něj byl ropovod Družba naposledy zastaven v roce 2019 kvůli kontaminované ropě. Celý měsíc pak do Česka nepřitekl ani litr ruské ropy a země se musela spolehnout právě na nouzové zásoby SSHR.

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl upozornil na to, že v okolí ropovodu jsou zdroje vody, pole a obytná zástavba. Bylo proto nutné, aby se práce uskutečnily bez jediné závady, což se podle něj podařilo. Stavba obchvatu Církvice začala loni na podzim, zprovoznění se očekává příští rok v září. Náklady jsou téměř 445 milionů korun bez DPH. Nová silnice z obce odvede tranzitní dopravu mezi Kolínem a Čáslaví.