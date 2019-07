Odborníci: Omezení letů mezi ČR a Ruskem dopadne na turistiku

Praha - Případné omezení přímého leteckého spojení mezi Českem a Ruskem kvůli sporu úřadů obou států o povolení k přeletům může mít podle odborníků negativní dopad na turistiku. Ruských turistů se loni v českých hotelech a penzionech ubytovalo podle agentury CzechTourism přes 545.000 a průměrně v ČR strávili téměř osm nocí, což bylo více než u jiných národností. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže jejich počet v posledních třech letech pomalu roste, má ale daleko k roku 2013, kdy do Česka přijelo téměř 800.000 Rusů.

Každé omezení letů má podle Papeže na turistiku fatální dopad. "Všichni jsme rádi, že se turistika z Ruska začíná vracet a že zájem o Česko v Rusku roste. Pokud dojde k omezení letů, a je jedno, kdo je provozuje, přijde nazmar mnoho energie a peněz investovaných do toho, aby se ruská klientela vrátila, a aby se vrátila ta, která je schopna platit vyšší kvalitu služeb," řekl ČTK Papež.

Spor ruských a českých úřadů o povolení k přeletům v úterý vyvrcholil zrušením čtyř zpátečních letů ruské společnosti Aeroflot mezi Prahou a Moskvou. Česko podle ministerstva dopravy zrušilo povolení spojům Aeroflotu poté, co Rusko omezilo přelety ČSA přes sibiřskou část ruského území. Povolení pro ruské aerolinky v Česku i pro přelety ČSA přes Sibiř byla nakonec dočasně obnovena do 7. července. O provozu budou obě strany jednat v následujících dnech. Rusko patří k nejvytíženějším leteckým destinacím z Česka.

"Případné omezení přímého leteckého spojení mezi Českem a Ruska může mít negativní dopad na množství českých turistů cestujících do Ruska a ruských u nás, pokud se situace rychle nevyřeší, protože zájem o turistické zájezdy klesá," dodal ředitel agentury CzechTourism Jan Herget.

Vedle oficiálních více než 500.000 ruských turistů ubytovaných v hotelích je podle výzkumu Institutu turismu další pětina ubytována v Česku u svých známých nebo přes ubytovací portál Airbnb. Výzkum také ukázal, že přes 60 procent ruských turistů se do Česka vrací opakovaně. Nejčastěji vyhledávají kombinaci přírodních a kulturních památek, wellness a lékařskou péči.

Průměrná útrata ruského turisty na osobu a den činí přes 2700 korun. V Česku stráví podle výzkumu v průměru téměř osm nocí, což je nad průměrem ostatních států. Individuální cesty tvoří více než polovinu a jen zhruba třetina ruských turistů využívá pro cesty do ČR služeb cestovních kanceláří. Sedm procent cestuje v rámci pracovních cest.

Přelety přes Sibiř jsou pro dopravce klíčové, tvrdí expert

Přelety Sibiře jsou pro letecké linky směřující do zemí Dálného východu klíčové. Jde o nejkratší a nejlevnější trasu. Za využití tohoto vzdušného prostoru přitom musí dopravci platit, což je ve většině jiných částech světa nezvyklé. ČTK to řekl odborník na leteckou dopravu Michal Čupa z Planes.cz. Přelety přes Sibiř využívají na lince do Soulu i ČSA, Rusko jim však práva k přeletům v minulých dnech odebralo. Vedlo to k odvetnému opatření českých úřadů, které zrušily povolení pro ruské dopravce v Česku.

Letadlo ČSA muselo kvůli neshodám s ruskými úřady v úterý na své pravidelné lince do Jižní Koreje místo Sibiře letět přes Kazachstán. Podle odborníků je to ale dlouhodobě neudržitelná trasa. Lety přes Sibiř jsou totiž nejkratší a cenově nejvýhodnější. S delší trasou pak logicky rostou náklady na provoz i údržbu letadel.

Problém s odebráním práv na přelet Sibiře potvrdily i ČSA. "Tento jednostranný krok ruské strany považujeme za zcela bezprecedentní a ohrožující naše obchodní zájmy na lince Praha - Soul," uvedla už v úterý mluvčí dopravce Vladimíra Dufková.

Poplatky za přelety nad Sibiří jsou podle Čupy ruským specifikem. Dopravci vedle klasických plateb za navigátorské služby tamních letových dispečerů musí platit i za využití tamního vzdušného prostoru. Původ těchto poplatků je podle experta v 70. letech, kdy tehdejší Sovětský svaz stál mimo světové letecké dohody. I přes další vývoj v letecké dopravě přežily poplatky dodnes.

Pro dopravce nejsou zadarmo ani lety nad Českem, případně dalšími evropskými státy. Tyto poplatky jsou však podle mluvčího Řízení letového provozu Richarda Klímy spojeny se službami leteckých dispečerů, a to jak při přistání či vzletu, tak i při pouhém přeletu. Samostatná platba za využití vzdušného prostoru ovšem není. V případě Sibiře jde tak o poplatek navíc.

Na poplatcích za přelety Sibiře Rusko podle odhadů vybere přibližně 500 milionů amerických dolarů ročně. Následně je rozděluje mezi tamní státní úřad pro letectví a státní aerolinky Aeroflot.

Poplatky se podle Čupy dlouhodobě nelíbí některým dopravcům, podle něj proti nim protestoval například Finnair nebo i ostatní ruští dopravci, mimo Aeroflotu, kteří je musí také hradit. Velké dopravní společnosti naopak s tímto režimem větší problém nemají.

O dalším osudu letů ČSA do Soulu rozhodnou další jednání ministerstva dopravy s ruskými úřady. Obě strany se v úterý dohodly, že dočasně do konce tohoto týdne povolí lety ČSA přes Sibiř i ruských dopravců do Česka.

Česko v úterý zrušilo povolení pro čtyři spoje ruského Aeroflotu. Původně měly být omezeny i spoje Ural Airlines (Uralskije avialinii), nakonec však letěly podle původního plánu.