Přelet jedné L-159 z Čáslavi do Pardubic znemožnila závada

Čáslav (Kutnohorsko) - Z čáslavské základny se dnes přesunula část letounů JAS-39 Gripen a L-159 Alca na záložní letiště v Pardubicích, důvodem je výluka leteckého provozu. Odletět mělo šest gripenů a stejný počet bitevníků L-159 Alca. Přelet jednoho letounu L-159 ale znemožnila technická závada, do Pardubic se přemístí později, řekl ČTK Marek Maxim Švancara z 21. základny taktického letectva.

"Přelet je ukončený. Uskutečnilo se to mezi 9:00 a 11:00. Jedno letadlo nám tady zůstalo kvůli technické závadě," uvedl Švancara. Podle něj by měl letoun do Pardubic zamířit později.

Důvodem výluky v Čáslavi je údržba, budování nové infrastruktury a technická odstávka řídicí věže. Na domovskou základnu se mají stíhačky vrátit 27. července. Ochrana vzdušného prostoru Česka v aliančním systému protivzdušné obrany bude zajištěna z Pardubic dvojicí gripenů. Tyto letouny budou mít jeden až dva cvičné lety denně.

Základna vojenského letectva v Čáslavi, oficiálně 21. základna taktického letectva, je jednou ze dvou bojových složek vzdušných sil Armády ČR. Druhou je vrtulníková základna v Náměšti nad Oslavou. Tradice vojenského letectva v Čáslavi sahá do roku 1955, do plného provozu bylo letiště uvedeno v srpnu 1958.