Překvapení se nekonalo, Vémola rychle a jasně porazil Mikuláška

Brno - Překvapení se nekonalo, přední český MMA bojovník Karlos Vémola porazil Václava Mikuláška a podařilo se mu zápas ukončit i v prvním kole. Vítěznou premiéru pod hlavičkou organizace Oktagon si v Brně, kde se akce bez přítomnosti diváků konala, připsala Lucie Pudilová, která na body porazila Corneliu Holmovou ze Švédska.

Vémola byl velkým favoritem duelu a v kleci byl dominantní od začátku. Mikulášek po 122 sekundách zápas "odklepal" a vzdal.

"Musíte mi dávat opravdové fightery a nevymýšlet si postavičky, vymyšlené hvězdy. Ne někoho, kdo vydrží 120 vteřin a pak mi ukáže záda. Nedostal jsem žádnou ránu a za to si zasloužím titulový zápas," řekl Vémola, který by se měl představit i na další akci Oktagonu 30. prosince. "Dejte mi, koho chceš v jakékoliv váze a já to vezmu," uvedl Vémola směrem k promotérovi a spolumajiteli organizace Ondřeji Novotnému.

Mikulášek prohru přijal v poklidu. "Nebylo to podle představ. Nebudu se na nic vymlouvat, byl lepší. Mně je jedno, že jsem prohrál rychle. Řada lidí mě hejtuje, ale podívejte, kam jsem se za dva roky dostal. S Karlosem chce bojovat hodně lidí, ale podařilo se to mně," řekl Mikulášek.

Pudilová se před zápasem musela vypořádat s řadou nepříjemností. Umřel jí děda, dnes přímo v Brně zkolaboval její trenér Ladislav Erdélyi, kterého museli převést do nemocnice. Možná i proto byla na začátku lepší Holmová.

"Teď jsem strašně šťastná. Na začátku jsem si říkala, jestli se na to nevykašlu, dnešní den byl hrozný, ale pak jsem začala bojovat," řekla Pudilová, která se jako jediná Češka dokázala prosadit do UFC. V elitní světové organizaci ale poslední čtyři zápasy prohrála, na jihu Moravy si tak připsala první výhru od února 2018.

V dalších zápasech na takzvané hlavní kartě porazil Slovák Samuel Krištovič polského soka Mateusze Strzelczyka a Tato Primera ze Španělska domácího Andreje Kalašníka. Zatímco Krištovič duel ukončil ve 2. kole, Primera vyhrál jednoznačně na body.