Překvapení nominace Knot: Raketový vzestup si užívám, ale držím se při zemi

Praha - Obránce Ronald Knot z Nižněkamsku byl asi nejpřekvapivějším jménem v předběžné nominaci hokejové reprezentace pro olympijský turnaj v Pekingu. Tím spíš, když v sezoně dosud reprezentační dres neoblékl a celkem má na kontě jen dva starty za národní tým, které si připsal v průběhu minulého ročníku. Přiznal, že sám musel překvapivou pozvánku postupně vstřebávat. Šťastné životní období prožívá i díky nedávnému narození dcery Olívie.

"Musím říct, že jsem byl vážně překvapený. I s o hledem na to, že k dnešku nemám v podstatě žádné reprezentační zkušenosti, vždyť jsem odehrál jen dvě utkání. To byl také důvod, proč jsem s tím nepočítal. Udělalo mi to ale obrovskou radost a byl jsem z toho vážně nadšený. Strašně se na to těším a doufám, že se do finální nominace dostanu a do Pekingu se podívám. Ať už bude moje role jakákoliv, to už záleží na trenérech," řekl dnes Knot v on-line rozhovoru s novináři.

Patrně jen málokdo očekával, že právě na hráče, který absolvuje v Nižněkamsku v KHL své první zahraniční angažmá, generální manažer Petr Nedvěd s koučem Filipem Pešánem ukážou.

"Zrovna jsem nad tím nedávno přemýšlel, že to není tak dávno, co jsem hrál za Slavii a po sestupu s ní působil jen v první lize. Přišlo ale super angažmá v Liberci, teď působím v KHL a dostal jsem pozvánku na olympiádu. Ten vzestup je vážně raketový a snažím se užívat si to, protože žádné schody nevedou až do nebe, jsem realista. Ale jsem rád, že se mi vrací všechno moje úsilí, co jsem do toho dal. A snažím se dělat vše pro to, abych se i nadále zlepšoval," ujistil Knot.

Čtvrteční nominační tiskovou konferenci osobně sledoval, ale dopředu neměl signály o tom, že zazní i jeho jméno. "Z různých důvodů jsem to opravdu nečekal, nepočítal jsem s tím, o to větší pak byla moje radost, že to vyšlo. Až pak během dne mi to teprve docházelo a začal jsem si uvědomovat, co to všechno znamená teď i do budoucna," připustil Knot.

Jak prožíval první chvilky po nominaci? "Tátovi jsem nevolal, protože on byl rychlejší," pousmál se Knot. "Měl jsem každopádně radost. Volal jsem si s manželkou, která je jedním z mých největších fanoušků. Stejně tak i se zbytkem rodiny, ale nebylo to tak, že bych hned volal všem a chlubil se. Spíš jsem měl hroznou vnitřní radost, že to čemu, se věnuju a co dělám, má nějaké výsledky. Trenéři mi tou nominací potvrdili, že to dělám na nějaké vcelku dobré úrovni. A oni tak oceňují výkonnost, kterou mám," podotkl Knot, jenž za 49 startů v KHL nasbíral už 17 bodů díky čtyřem gólům a 13 nahrávkám.

V Nižněkamsku byl tou dobou sám. "Manželku s měsíční dcerou jsem měl doma v Čechách. Nejsou se mnou v Rusku, takže tu radost jsme sdíleli na dálku. Nicméně teď jsem tady zpátky doma, můžeme si to užít spolu a strávit nějaký čas pohromadě," pochvaloval si Knot.

Přelom roku je pro něho po všech stránkách úspěšný. "Těch radostných zpráv teď bylo hodně. Manželka se mnou v Rusku není, protože už byla ve vyšším stadiu těhotenství. Podařilo se mi podívat se za ní v průběhu sezony dvakrát na pár dní, takže jsem se hrozně těšil, až zase přijedu. A nominace na olympiádu je samozřejmě také obrovská životní událost a super věc. Ty pozitivní zprávy na přelomu roku, to jsou tedy bomby," prohlásil Knot.

Jen u porodu nemohl být osobně. "Původně jsme měli termín v reprezentační přestávce před Vánoci. Myšlenka byla, že bych jel na přestávku domů, abych nezmeškal žádné utkání Nižněkamsku. Tím pádem bych mohl být i u porodu. Dcera se však narodila dřív a já byl ještě v Rusku. Přestože se manželka ozvala, že už asi pojede do nemocnice, nebyla šance to stihnout. Když jsem pak dorazil, tak už ale byly z porodnice doma a já si je mohl naplno užívat. Takže to vyšlo nakonec časově perfektně," řekl Knot.

V Nižněkamsku už se po všech stránkách zabydlel. I díky spoluhráči Lukáši Klokovi. "Je to v měřítku Ruska menší město a není tam moc co dělat. Ale s Lukášem se nám tam líbí. Z hokejového hlediska je to super na cestování, navíc se nám teď daří i jako týmu. Chtěl jsem už delší dobu zkusit nějaké zahraniční angažmá, protože se mi to nikdy dříve nepovedlo. Ten šok byl ze začátku obrovský, ať už kulturní, či ten hokejový. Po tom půlroce si ale zvykám na všechny odlišnosti, na kulturu a vše okolo. A těším se, že na to navážu i v příštích letech," řekl Knot.