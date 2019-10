Překonání koulařského světového rekordu je blízko, soudí Staněk

Dauhá - Od mužské koulařské soutěže se na mistrovství světa očekávaly vrhy daleko za 22 metrů, ale to, co se dnes na stadionu v Dauhá dělo, předčilo i ty nejdivočejší představy. Všichni medailisté Joe Kovacs, Ryan Crouser a Tomas Walsh hodili alespoň 22,90 metru a zařadili se do první pětky historických tabulek. Zblízka to po nepostupu do užšího finále sledoval Tomáš Staněk, podle kterého může brzy padnout světový rekord.

Nejlepší ze silných chlapíků Kovacs za 29 let starým výkonem Američana Randyho Barnese zaostal o 21 centimetrů. Crouser s Walshem mají k rekordu po dnešku jen o centimetr dále. "Vzhledem k tomu, že Ryanovi koule při tom nejdelším pokusu vyklouzla z ruky, tak myslím, že se rekordu brzo dočkáme. A asi nejenom od něj," odhadoval Staněk, který Crousera po dlouhém závěrečném pokusu objal. "Říkal jsem mu, že na to má, že je to vidět. Na tréninku tady hodil 23,15. Když to hodíte na tréninku, tak v závodě můžete hodit 23,50. Osmičkou má 22,40. To jsou výkony, které neměl nikdo nikdy. Zvlášť v té otočce, když se to sejde, jemu to může uletět úplně nesmyslně," vykládal český reprezentant.

Před čtyřmi lety v Londýně byl čtvrtý za 21,41 metru, od bronzu ho tehdy dělilo pět centimetrů. Dvaadvacet metrů přehodil na MS 2017 jen Walsh, který se přes tuto hranici dostal o tři centimetry. Dnes neměl Brazilec Romani medaili ani za výkon 22,53, což bylo o třicet centimetrů více než dosavadní rekord šampionátu Švýcara Wernera Günthöra. "Myslel jsem si, že je to tutová medaile, možná i stříbrná, když to Ryanovi úplně nesedne. Strašný. Když jsem si říkal, že první tři místa na Diamantovce jsou za 22, tak vám z toho je trošku špatně. Teď když je medaile za 22,90, tak to jako... I já jsem v šoku," kroutil po závodě Staněk hlavou.

Jemu samotnému se finále nevydařilo, na rozdíl od kvalifikace nepřehodil 21 metrů a výkonem 20,79 skončil desátý. "Chtěl jsem hodit od začátku a trochu jsem tlačil kouli před sebou. Ty nákopy nebyly takové, jaké měly být," popisoval.

Když se letos technicky konečně chytil, natrhl si krátce před MS tříslo. "Nemohl jsem to pilovat před vrcholem, furt jsem koukal na videa, říkal jsem si: 'Jo, tohle udělej.' Zkoušel jsem si to na pokoji a různě doma, kde to točilo, v ponožkách. Ale s koulí to nenahradíte. Moc se mi to nepovedlo, vůbec teda," uznal.

Ale vlastně byl tak trochu rád, protože medailové umístění by mu nepřinesl ani jeho venkovní český rekord 22,01. Znovu se potvrdilo, jak obrovská současná konkurence v mužské kouli je. "Dřív, i když byly takové hvězdy jako Cantwell, Hoffa, tak se jednou za rok hodilo za 22. Teď jste to viděli, pokus co pokus to lítalo za 22,40, a není to jeden člověk," vykládal.

S trenérem Janem Tylčem se snaží od současných koulařských velikánů něco odkoukat. Hlavně od Walshe a Kovacse, kteří mají obdobnou dynamickou techniku jako Staněk. "Jenomže třeba Kovacs, to je neskutečná síla, to je taková krabice. I vzpěrači u nás si o něm povídají, že nedají takový výkon jako on a on tím ještě vrhá koulí a je skočný, oni jsou jen na čince," řekl Staněk.

Je pro něj těžké najít cestu, jak se prosadit. "Já jsem myslel, že jsem letos dělal všechno. Snažil jsem se odmakat všechno. Až mě to sundalo, když jsem jel sem. Dostával jsem se z toho, pak jste unavený. Čím víc trénujete, nejde technika dělat tak dobře. Nevím, co dělají. Chtěl bych tam někam vidět," přemítal bronzový medailista z letošního halového mistrovství Evropy.

V dnešní bláznivé soutěži byl druhým nejlepším Evropanem za Polákem Konradem Bukowieckým, který skončil šestý za 21,46. Hlavními postavami v koulařském kruhu ale byli jiní.