Překážkářka Jíchová postoupila na MS do semifinále na 400 m

Budapešť - Česká běžkyně Nikoleta Jíchová postoupila na mistrovství světa v atletice v Budapešti do semifinále závodu na 400 metrů překážek. V posledním rozběhu se výborným závěrem posunula na čtvrté místo, znamenající přímý postup v čase 55,10 sekundy.

Rychleji dosud běžela jen jednou v životě. "Zas tak technicky povedený ten běh nebyl, byla to stejná konina jako (na domácím šampionátu) v Táboře, kdy jsem ten rytmus neměla ideální. Bylo fajn, že rychlostně to bylo docela dobré. Je to přece jen druhý čas kariéry, takže je to fajn. A pro mě je důležitý postup," řekla novinářům.

Do Budapešti přiletěla s cílem splnit olympijský limit, k němuž jí při mistrovství republiky v Táboře a čase 54,88 scházely tři setiny. Šanci bude mít v úterý večer, kdy je na programu semifinále.

Nejrychlejší byla Femke Bolová z Nizozemska, která svůj rozběh vyhrála s velkým náskokem a s vypuštěným závěrem za 53,39. Letošní světová jednička si chce v této disciplíně vynahradit zklamání ze smíšené štafety, kde její pád těsně před cílem připravil Nizozemsko o jistou medaili. "Nechci mluvit o tom, co se stalo v sobotu. Tentokrát jsem se na dráze cítila OK. Přijela jsem sem, abych předvedla maximum, ale pochopitelně ne v rozběhu," uvedla evropská rekordmanka.