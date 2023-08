Překážkářka Jíchová na MS do finále na 400 m nepostoupila

Budapešť - Nikoleta Jíchová na atletickém mistrovství světa v Budapešti v běhu na 400 metrů překážek do finále nepostoupila. Byla sice o devět setin rychlejší než v rozběhu, ale čas 55,01 znamenal v semifinále jen šesté místo. Olympijský limit 54,85, pro nějž si do maďarské metropole přijela, tak zatím nesplnila a letenku do Paříže ještě jistou nemá.

Ve svém rozběhu měla dvě medailistky z loňského šampionátu. Stříbrná Nizozemka Femke Bolová roli favoritky suverénně zvládla v čase 52,95, bronzová Američanka Dalilah Muhammadová doběhla třetí a ve finále nebude. Nejrychlejší byla její krajanka Shamier Littleová v čase 52,81 a ukázala, že je v dobré formě i osm let od stříbra z Pekingu, kde prohrála jen se Zuzanou Hejnovou.

Američanka Kendra Harrisonová se v rozběhu na 100 m překážek nešetřila. I s náskokem běžela naplno až do konce a čas 12,24 byl jen čtyři setiny za jejím bývalým světovým rekordem z roku 2016. Rychleji od té doby běžela jen Tobi Amusanová z Nigérie. Harrisonová se také dostala do čela letošních světových tabulek.

V rozbězích na 800 m byl nejrychlejší Keňan Emmanuel Wanyonyi v čase 1:44,92. Jeho slavnějším krajanům se ale vstup do šampionátu vůbec nepovedl. Dva nejlepší z olympijských her v Tokiu Emanuel Korir a Cheruiyot Rotich pomalé rozběhy takticky nezvládli a skončili v poli poražených.