Překážkářka Hejnová bude na MS bojovat o postup do finále

Dauhá - Překážkářka Zuzana Hejnová bude dnes na atletickém mistrovství světa v Dauhá usilovat o postup do finále. Českou rekordmanku, která v závodu na 400 metrů překážek na světových šampionátech dvakrát triumfovala, čeká semifinálový běh ve 20:05.

Z úterních rozběhů postoupila Hejnová dvanáctým časem 55,33 sekundy. Vyšel jí plán ušetřit v úvodním kole co nejvíce sil. "Zítra (v semifinále) do toho půjdu naplno. Musím si hlavně pohlídat rytmus. Dneska jsem to tam motala, byla jsem taková lenivá. Zítra to bude lepší," řekla novinářům po rozběhu.

Úvodní disciplíny sedmiboje dnes v Kataru absolvuje Kateřina Cachová. Rozběh patnáctistovky čeká Kristiinu Mäki, v kvalifikaci disku nastoupí Eliška Staňková.