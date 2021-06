Překážkáři Holloway a Benjamin na šampionátu USA atakovali světové rekordy

Eugene (USA) - Úřadující mistr světa Grant Holloway se na americkém šampionátu v semifinále běhu na 110 metrů překážek přiblížil časem 12,81 sekundy na jedinou setinu světovému rekordu krajana Ariese Merritta z roku 2012. Na druhé místo historických tabulek se v sobotních závodech dostali ještě další tři atleti.

Rai Benjamin vyhrál běh na 400 metrů překážek za 46,83 a zaostal pouze o pět setin za výkonem Kevina Younga z olympijských her 1992 v Barceloně. Gabrielle Thomasová zvítězila v závodu na 200 metrů časem 21,61 a kladivářka DeAnna Priceová jako druhá žena překonala osmdesátimetrovou hranici (80,31).

Holloway si skvělým semifinálovým během zlepšil dva roky starý osobní rekord rovnou o 17 setin. Ve finále již útok na světový rekord nezopakoval a zvítězil za 12,96. "Ale myslím, že na to teď rozhodně mám. Hodně lidí říkalo, že se nedostanu pod 12,90. Dál hledám cesty, jak se zlepšit," uvedl třiadvacetiletý držitel světového rekordu v hale na 60 metrů překážek.

Thomasová předvedla nejrychlejší ženskou dvoustovku od roku 1988, kdy legendární Američanka Florence Griffithová-Joynerová zaběhla světový rekord 21,34. Jejím dosavadním maximem byl čas 21,94 z pátečního semifinále. Čtyřiadvacetiletá sprinterka se kvalifikovala na své první olympijské hry. "Teprve mi to dojde. Znamená to pro mě hrozně moc," uvedla Thomasová.

Na svou první olympiádu se může chystat i Benjamin, jehož osobní rekord měl dosud hodnotu 46,98. "Nevěděl jsem, jak rychle běžím. Chtěl jsem se hlavně nominovat. Trochu mě to mrzí, že jsem k tomu měl tak blízko a uteklo mi to. Ale jenom mě to nakopne," uvedl třiadvacetiletý překážkář.

Priceová zlepšila o téměř dva metry svůj americký rekord. Dál hodila jen dvojnásobná olympijská vítězka Polka Anita Wlodarczyková, která má na kontě šest nejlepších výkonů historie. Světový rekord vytvořila v roce 2016 hodem dlouhým 82,98.

Mistrovství USA a olympijská kvalifikace v atletice v Eugene:

Muži - 110 m př. (vítr +0,4 m/s): 1. Holloway 12,96, 2. Allen 13,10, 3. Roberts 13,11, 400 m př.: 1. Benjamin 46,83, 2. Selmon 48,08, 3. Kendziera 48,38.

Ženy - 200 m (+1,3 m/s): 1. Thomasová 21,61, 2. Prandiniová 21,89, 3. Battleová 21,95, 10.000 m: 1. Sissonová 31:03,82, tyč: 1. Nageotteová 495, 2. LeLeuxová 470, dálka: 1. Reeseová 713, 2. Davisová 704, 3. Burksová 696, oštěp: 1. Maloneová 63,50, kladivo: 1. Priceová 80,31.