Překážkář Svoboda vyhrál rozběh a je v semifinále atletického HMS

Bělehrad - Překážkář Petr Svoboda postoupil do semifinále halového mistrovství světa. Svůj rozběh na 60 metrů překážek v Bělehradě suverénně vyhrál v sezonním maximu 7,59 sekundy. V celkovém hodnocení měl třetí nejlepší čas za světovým rekordmanem Grantem Hollowayem z USA (7,40) a Francouzem Wilhemem Belocianem (7,55).

Svoboda, který před pěti lety v srbské metropoli získal bronz na halovém mistrovství Evropy, vstoupil do šampionátu skvěle. Nejlepší čas sezony si vylepšil o čtyři setiny. "Já jsem si splnil, s čím jsem na stadion teď vešel. Vyhrát rozběh a postoupit do semifinále," řekl České televizi. Cíle si stanovil podle čísla 173, se kterým startuje. "První v rozběhu, sedmým časem do finále a ta trojka na konci....," prohlásil s úsměvem. Byla to nadsázka, ale rezervy ještě cítí. "Nic mě nebolí. Vím, že se to dá ještě zmáčknout na mnohem lepší výkon," dodal.

O finále bude bojovat v úvodu podvečerního bloku od 17:05. V dopoledním programu bude z českých reprezentantů ještě ve hře mužská čtvrtkařská štafeta, kterou čeká rozběh o finále.