Překážkář Müller obsadil v semifinále nepostupové sedmé místo

Dauhá - Vít Müller obsadil na atletickém mistrovství světa v semifinálovém běhu na 400 metrů překážek nepostupové sedmé místo v čase 49,97 sekundy. Oproti rozběhu zrychlil o 18 setin a popáté v kariéře pokořil padesátisekundovou hranici. Při debutu na světovém šampionátu byl klasifikován na 18. místě.

Müller se oproti pátku zlepšil, přestože se nevyhnul v úvodu klopýtnutí, po kterém za překážkou vyšlápl z dráhy a visela nad ním hrozba diskvalifikace. V závěru útočil na šesté místo, ale o setinu prohrál s vedle běžícím Mexičanem Fernandem Vegou. Se semifinálovým během byl spokojenější než s výkonem v rozběhu. "V rozběhu jsem udělal těch chyb víc. Ale na čtvrtce překážek se počítá každá chyba, každá chyba stojí síly, stojí desetiny. Mně se to bohužel stalo už na třetí překážce, takže mi to určitě sebralo pár míst," řekl novinářům Müller. Běh vyhrál Američan Rai Benjamin za 48,52 před dalším spolufavoritem Abderrahmanem Sambou z Kataru (48,72). S nejrychlejším časem postoupil lídr světových tabulek a evropský rekordman Karsten Warholm z Norska (48,28). Na večerní vrchol druhého soutěžního dne navnadil diváky favorit stovky Christian Coleman. Americký vicemistr světa vyhrál první semifinále s vypuštěným závěrem za 9,88 sekundy a stejně jako v pátek byl jediným běžcem s časem pod deset sekund. Do finále, které je na programu ve 21:15 SELČ, se kvalifikoval i obhájce titulu Justin Gatlin, byť až nepřímo časem 10,09 ze třetího místa ve svém semifinále. V něm jej porazili Kanaďan Andre de Grasse (10,07) a o tisícinu sekundy i šampion z roku 2011 Yohan Blake z Jamajky. V rozbězích ženské stovky byla nejrychlejší dvojnásobná olympijská vítězka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová z Jamajky. Pozornost na sebe strhla zářivě žlutými vlasy sahajícími až po hýždě a pak i časem 10,80. Jedenáctisekundovou hranici pokořily i Maria-Josée Ta Louová z Pobřeží slonoviny (10,85) a evropská jednička Dina Asherová-Smithová z Británie (10,96). Švéd Daniel Stahl jako jediný diskař splnil kvalifikační limit nastavený na 65,50 a výkonem 67,88 obhájce stříbra potvrdil roli lídra světových tabulek. Mezi dvanáctku finalistů o 23 centimetrů nepostoupil olympijský vítěz Christoph Harting z Německa a neuspěl ani polský mistr světa z roku 2015 Piotr Malachowski.