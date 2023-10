Přejezd do Rakouska a Německa je dnes po zavedení kontrol na hranicích bez kolon

České Budějovice/Brno/Ústí n.L. - Průjezd přes česko-rakouskou a česko-německou hranici na jihu Čech je dnes po zavedení kontrol kvůli nelegální migraci bezproblémový. Podle zjištění ČTK nejsou kolony ani u přechodu s Německem ve Strážném na Prachaticku, který využívá tranzitní nákladní doprava. Podobně klidná situace je také na přechodech s Rakouskem v Jihomoravském kraji a proti úterý se netvoří kolony ani na vjezdech a výjezdech s Německem v Ústeckém kraji.

Namátkové kontroly na hranici s Českem zavedlo Rakousko od dnešní půlnoci a zatím na dobu deseti dní. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) to byla očekávaná reakce rakouské strany na stejný krok Německa, jehož policisté provádí namátkové kontroly u hranic s ČR od pondělního večera. Česko dva týdny kontroluje některá auta na hranicích se Slovenskem.

V úterý v česko-německém pohraničí kontroly zkomplikovaly nákladní dopravu v Ústeckém kraji na dálnici D8 a silnici přes hraniční přechod u Hory Svatého Šebestiána. V dalších krajích sousedících s Německem podle policejních mluvčích problémy v dopravě u hranic nebyly. Dnes se uklidnila situace také v Ústeckém kraji. Dálnice D8 ve směru do Německa byla ráno podle dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic bez kolon a řidiči se nezdrželi ani na Chomutovsku na vjezdu do Německa po D7. Bez zdržení projížděli řidiči i po dálnicích ve směru do České republiky.

Žádné problémy v dopravě v souvislosti s kontrolami dnes zatím neevidovali ani policisté v Jihomoravském kraji na hranicích s Rakouskem. ČTK to řekl policejní mluvčí Petr Vala.

Rovněž bez komplikací byl ráno podle zpravodajů ČTK provoz na hranicích v Jihočeském kraji. Klidná situace byla jak na přechodu s Německem ve Strážném na Prachaticku, tak u jednoho z hlavních přechodů do Rakouska u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku.