Přehrada v N. Heřminovech se začne stavět nejdříve v roce 2025

Nové Heřminovy (Bruntálsko) - Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku začne nejdřív v roce 2025. Trvat by měla pět let. Státní podnik Povodí Odry přitom plánoval zahájení letos. Zatím ale jen postupně strhává vykoupené objekty. ČTK to řekla mluvčí povodí Šárka Vlčková.

Letošní termín zahájení stavby oznámil v roce 2017 tehdejší ředitel podniku Jiří Pagáč. Práce ale v nejbližších letech nezačnou. "Optimistický odhad zahájení výstavby přehradní hráze Nové Heřminovy je rok 2025. Stavebně dokončena by měla kolem roku 2030," řekla Vlčková. Dodala, že je to kvůli krokům obce Nové Heřminovy, jež se stavbou nesouhlasí. "Obec využívá všech možností, jak legislativní proces přípravy vodního díla zpomalit," uvedla.

Představitelé Nových Heřminov jsou vázáni referendem z roku 2008. Podle něj obec má učinit všechny dostupné kroky, aby stavbě zabránila. Starosta Ludvík Drobný odmítá, že postup obce je příčinou odkladu stavby. "Mají jiné problémy a jen se to snaží hodit na nás. Kdyby se už opravdu měla stavět přehrada, museli by nejdříve začít s přeložkou silnice a to se neděje," řekl.

Dodal, že záležitosti, v nichž se obec odvolává, jsou banality a nesouvisejí se stavbou. "Snažíme se například zachránit jednu nemovitost, kterou úplně zbytečně vykoupili a chtějí strhnout. Jde o bytový dům se dvěma byty a a velkými nebytovými prostory. S přehradou vůbec nesouvisí a odstranění by bylo zbytečné," vysvětlil starosta.

Představitelé obce trvají na tom, že stavba přehrady je zbytečná. Opírají se o studii Václava Čermáka, podle níž je citlivé rozšíření koryta řeky Opavy v Krnově a protipovodňová opatření na jejím horním toku dostatečnou ochranou před stoletou vodou.

Už dříve starosta ČTK řekl, že za určitých okolností by obec byla ochotna názor změnit a spolupracovat. Žádá ale revizi rozhodnutí vlády z roku 2008, které stavbu umožnilo. "Chceme jen, aby někdo nezávislý posoudil podklady, na jejichž základě vláda rozhodla. Domníváme se, že byla podvedena. Byly jí podstrčeny materiály, které neodpovídají skutečnosti," uvedl.

Podle Povodí Odry se důležitost přehrady potvrdila minulý týden, kdy se hladiny řek v Moravskoslezském kraji výrazně zvedly po několikadenních deštích. Řeka Opava, kde by měla přehrada vzniknout, dosáhla stavu ohrožení. "V průběhu této povodňové epizody spadlo nejvíce srážek na jesenické straně povodí Odry. Na řece Opavě v Heřmanovicích to bylo 165 milimetrů na metr čtvereční za týden. V případě, že by již nyní bylo funkční protipovodňové opatření na horním toku řeky Opavy, intenzita průtoků by byla mnohem nižší," řekla Vlčková.