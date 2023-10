Předvolební kampaň na Slovensku byla místy nechutná, řekl Pavel Radiožurnálu

Praha - Kampaň před slovenskými parlamentními volbami, ve kterých o víkendu zvítězila strana Směr-sociální demokracie bývalého premiéra Roberta Fica, byla podle českého prezidenta Petra Pavla "místy nechutná". V pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Speciál dnes dále řekl, že je třeba politiku kultivovat, o což se snaží dialogem s koalicí i opozicí na české politické scéně. Politika se podle prezidenta v řadě evropských zemí mění k horšímu. Stává se doménou konfrontace namísto jednání, přičemž její aktéři se často nesnaží své konkurenty "udolat argumenty, ale očernit je a překřičet". Už v neděli Pavel uvedl, že vůli občanů je třeba respektovat a až povolební jednání ukážou, jakou cestou se Slovensko vydá. V zájmu České republiky je udržet se Slováky dlouhodobě nadstandardní vztahy.

Prezident před volbami novinářům řekl, že by Ficův návrat do čela slovenské vlády mohl vést k narušení česko-slovenských vztahů, a to kvůli jeho výrazně odlišným názorům, především v zahraniční politice. Fico pak Pavla kvůli údajnému zásahu do kampaně před slovenskými parlamentními volbami kritizoval. Pavlova slova odmítl. Fico minulý týden řekl, že se s Pavlem rozchází v názoru na válku na Ukrajině, kterou před 19 měsíci rozpoutalo Rusko invazí do sousední země. "Jsem proti dalšímu vyzbrojování Ukrajiny, protože prodlužování konfliktu vede jen k zbytečným a obrovským ztrátám na lidských životech," uvedl a vyzval k okamžitému zastavení bojů a jednání o příměří.

Pavel i česká vláda patří dlouhodobě k zastáncům vojenské pomoci Ukrajině. Pavel dnes zopakoval, že mírová jednání nelze vést bez Ukrajiny a že Rusko ji nevnímá jako suverénní stát. Jen Ukrajina může podle něj určit podmínky příměří. Smířit se s požadavky Ruska by Češi se svou historickou zkušeností neměli připustit, uvedl s odkazem na mnichovskou dohodu.

Sobotní předčasné parlamentní volby na Slovensku vyhrála strana Směr-SD se ziskem 22,94 procenta hlasů. Druhé se 17,96 procenta skončilo liberální hnutí Progresivní Slovensko (PS). Za ním zůstala formace Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) někdejšího Ficova spolustraníka Petera Pellegriniho, která obdržela 14,7 procenta hlasů. Volební účast dosáhla 68,51 procenta, což je nejvíce od roku 2002. Křesla ve sněmovně si rozdělilo sedm formací. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes pověřila Fica sestavením nové vlády.