Předvolební diskuse živě: Jak si budou čeští senioři žít po volbách?

Pětice zástupců politických stran přijala pozvání na diskusi, která chce ještě před volbami veřejně otevřít témata zaměřená na potřeby a kvalitu života českých seniorů a seniorek, kteří tvoří značnou část volební populace. Mezi tématy bude dominovat problematika sociálního bydlení a zajištění důstojného stáří. Diskusi můžete sledovat 5. října od 10:00.

U jednoho stolu se potkají Olga Richterová (Piráti + STAN), Lenka Kohoutová (SPOLU), Aleš Juchelka (ANO), Hana Aulická-Jírovcová (KSČM) a Vladimír Špidla (ČSSD). Jak by v případě úspěchu ve volbách strany zkvalitnily péči o seniory – to bude prvním tématem diskuze moderované komentátorem serveru Aktuálně.cz Davidem Klimešem. Ten se hostů bude ptát také na to, jak plánují zajistit seniorům a seniorkám dostupnější bydlení či zpřístupnit kvalitnější zdravotní a sociální péči nebo jakou roli v tom mají hrát obce.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

‚‚Ke kvalitnímu životu patří i vhodné a dostupné bydlení. Starší lidé mívají specifické fyzické i mentální potřeby, napřiklad omezenou hybnost. Bydlení přizpůsobené těmto potřebám je pro seniory a seniorky nezbytností,‘‘ uvádí marketingový manažer Libor Marek organizace ŽIVOT 90, pořadatele diskuse. Otázka bydlení je to, co i v průběhu pandemické situace řeší jejich klienti poměrně často. To byl podle Marka také důvod, proč se rozhodli zástupce politických stran, koalic a hnutí sezvat k jednomu stolu a zjistit, s jakými záměry na podporu seniorů a seniorek jdou do nadcházejících voleb.

Urgenci tématu bydlení seniorů potvrzuje také zpráva o vyloučení z bydlení iniciativy Za bydlení, podle níž seniorské domácnosti představují až pětinu všech domácností dlouhodobě pobývajících na ubytovnách. Dalším problémem jsou nadměrné náklady na bydlení, kterými je u nás zatíženo 110 až 150 tisíc seniorských domácností, uvádí zpráva. Senioři přitom dávky, na které mají nárok, příliš nečerpají. Může za to stigmatizace sociálních dávek i nízká informovanost. I tom dnes pozvaní politici a političky budou debatovat.