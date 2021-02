Představitelé vlády budou jednat s hejtmany i opozicí

Praha - Další jednání s hejtmany a on-line schůzku s opozičními stranami dnes mají v plánu představitelé vlády ANO a ČSSD. Diskuse se zástupci krajů by se měla týkat především očkování, při jednání s opozicí by se mělo hovořit především o budoucí podobě opatření proti covidu-19. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) bude chtít kabinet slyšet, zda platí dohoda, že Senát nebude zasahovat do podoby pandemického zákona.

Kabinet v polovině února na základě žádosti hejtmanů vyhlásil v Česku nový nouzový stav, který navázal na předchozí. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu řekl, že spolupráce s kraji je dobrá. "Budeme řešit hlavně očkování, aby (hejtmani) tlačili na očkovací místa," uvedl. Právě na očkovacích místech totiž podle něj nejvíc závisí rychlost vakcinace v Česku.

Opozice se s vládou minulý týden dohodla na podobě pandemického zákona, díky kterému by se nemusel kabinet spoléhat u koronavirových opatření na nouzový stav. Nyní by se měly diskuse týkat budoucnosti opatření. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že jeho strana chce na jednání mluvit o tendru na dodávky testů do škol či o nařízení nosit na určitých místech respirátory.

Na podobě pandemického zákona se minulý týden shodla vláda s opozicí. Senátoři však v pondělí uváděli, že předpis asi upraví. Sněmovna by mohla zákon schválit v pátek a po podpisu prezidenta by mohl být vyhlášen ve Sbírce zákonů počátkem příštího týdne. Hamáček v pondělí připomněl, že součástí dohody s opozicí bylo, že Senát předpis nezmění. Opak by byl podle něho nepříjemným překvapením a komplikací.