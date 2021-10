Představitelé Olomouce odhalili pamětní deska připomínající návštěvu Masaryka

Olomouc - Obnovená pamětní deska připomínající první oficiální návštěvu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Olomouci byla dnes odpoledne slavnostně odhalena na budově radnice. V programu dnešních oslav výročí vzniku Československa je také podvečerní pietní akt na Žižkově náměstí, lampionový průvod, ukázky sletových skladeb v podání místní tělovýchovné jednoty Sokola a večerní ohňostroj.

"První oficiální návštěva prezidenta Masaryka se odehrála před sto lety v září 1921. Pro Olomouc i celý region to tenkrát bylo mimořádně významné," uvedl primátor Mirek Žbánek (ANO). Obyvatelé města si pak kvůli tomu dali od olomouckého sochaře Julia Pelikána vyrobit pamětní desku, která ovšem na radnici vedle orloje příliš dlouho nevydržela. Po okupaci ji zničili nacisté a výklenek nechali zazdít.

Pamětní deska na radnici tehdy vydržela poměrně krátkou dobu a nezapsala se do obecné paměti Olomoučanů, zachována ale zůstala řada archivních snímků, na kterých je její podoba zachycena. "Když se začalo před více než rokem plánovat připomenutí 100. výročí návštěvy prezidenta Masaryka v Olomouci, narazila jsem na informaci, že na radnici byla tehdy nainstalována pamětní deska. Nechala jsem to prověřit u historiků a památkářů a následně jsme se rozhodli ji na původní místo vrátit. Mám velkou radost, že se to přičiněním mnoha lidí povedlo,“ řekla primátorova náměstkyně Markéta Záleská (ODS).

Novou pamětní desku vytvořil po konzultacích s historikem Karlem Podolským a podle archivních fotografií zkušený sochař Jiří Finger. "Umístěna je na stejném místě jako její předchůdkyně," podotkla Záleská. Po odhalení odhalení pamětní desky zahrála v centru města Vojenská hudba Olomouc státní hymnu, po které následoval swingový koncert Ivy Kevešové-Stáncové.

Rok 1918 byl v Olomouci bouřlivý. Obyvatelé vznik Československa v roce 1918 podle historika Pavla Urbáška přijali s rozdílnými pocity, jelikož většinu populace ve městě tehdy tvořili Němci. I když vztahy mezi německými a českými obyvateli Olomouce nikdy nebyly příliš vyhrocené, tak Němce vznik Československa zaskočil. Ve městě se konala velká shromáždění obyvatel a radnici postupně přebírala nová česká správa. Převzetí města do správy nově ustaveného národního výboru na podzim roku 1918 se nakonec odehrálo bez vážnějších incidentů.